„Tătic a doua oară” Culiță Sterp nu s-a mai putut abține și a făcut anunțul! Artistul și-a pus toți fanii pe jar

Culiță Sterp și-a pus toți fanii pe jar de când a mărturisit în mediul online că urmează să le dea o veste foarte bună. În lipsa altor detalii care să-i ajute să-și dea seama despre ce este vorba, de fapt, fanii au început să-și dea cu părerea în secțiunea de comentarii în speranța că artistul va face marea dezvăluire.

Fără izbândă, însă, pentru că manelistul nu a făcut decât declanșeze fitilul care să-i facă pe fani să-și expună punctul de vedere în secțiunea de comentarii.

Artisul nu a mai oferit niciun indiciu care să-i ajute pe fani, așa că aceștia și-au dat cu părerea despre ceea ce ar putea fi. Dacă unii au spus că este vorba despre găsirea seifului care i-a fost urat în urmă cu câteva luni, alții au emis păreri conform cărora cântărețul se va căsători cu aleasa inimii sale sau chiar că i-ar face lui Milan un frățior sau o surioară, devenind astfel tătic pentru a doua oară.

„Cred că o să vă dau o veste bună curând!”, a spus Culiță Sterp în mediul online.

„Vei fi tătic a 2-a oara”, „Bine ar fi să găsești seiful, asta e o veste buna”, „Faci nuntă”, „Nuntă, copil, seiful sau restricția pentru străinătate. Oricare ar fi, Doamne ajută”, „O să avem un nepoțel”, sunt doar o parte dintre comentariile fanilor.

Culiță Sterp a scăpat de control judiciar

În urma accidentului rutier din Cluj-Napoca produs de Culiță Sterp, de pe data de 17.11.2022, a fost găsit vinovat după ce a condus sub influența alcoolului și a substanțelor interzise și după ce a părăsit locul accidentului. Urmărirea penală în cazul artistului a fost extinsă în urma obținerii rezultatului pozitiv la consumul de substanțe psihosactive. Manelistul a scăpat de control de judiciar, putând părăsi țara, însă decizia nu este definitivă.

„Ca urmare a cercetărilor derulate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în baza probatoriului administrat, respectiv a confirmării prezenței substanțelor psihoactive de către instituția abilitată, în cazul conducătorului auto în vârstă de 30 de ani, din județul Hunedoara, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive”, a transmis IPJ Cluj.