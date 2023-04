Tavi Clonda a dat vestea cea mare: ”Sunt foarte entuziasmat!” Soțul Gabrielei Cristea nu ar fi vrut să facă totul public, dar nu a putut să păstreze secretul

In articol:

Tavi Clonda nu mai are nevoie de vreo prezentare, căci talentul și carisma l-au scos în față, fiind acum apreciat și urmărit de multă lume.

Pe lângă faptul că este cântăreț, Tavi Clonda este soț și tată pentru două fete, reușind cu brio să se împartă între viața de familie și cea profesională.

Cât costă să-ți cânte Tavi Clonda la petrecere [Sursa foto: Instagram]

Tavi Clonda, pregătit profesional să ia cu asalt vara

Acum, însă, se concentrează puțin mai mult pe carieră, căci are un mare proiect în desfășurare și spune că lunile ce vor urma vor fi incendiare.

Pe Instagram, unde este foarte activ, Tavi Clonda, deși și-a dorit ca de data această să păstreze un mic secret față de fanii lui, ei bine, în cele din urmă, a dat totul din casă.

Artistul, entuziasmat peste măsură, nu a putut să păstreze bucuria doar pentru el până ce va avea totul pus la punct, astfel că a declarat public că este gata să lanseze un mare proiect muzical.

Motiv pentru care vara lui 2023 se anunță una incendiară, spune Tavi, care speră că ceea ce pregătește acum să fie pe placul tuturor și pe măsura muncii pe care a depus-o.

”Sunt foarte entuziasmat și am vrut să împărtășesc lucrul ăsta și cu voi. Mă duc la studio să termin colajul superb de care sunt foarte încântat. Știu că nu ar fi bine să vă spun atât de multe despre asta, pentru că o să vă cresc așteptările așteptându-l, dar nu am cum să nu-mi exprim bucuria asta. S-a muncit mult la el, se anunță o vară plină de evenimente. Mai este de lucru, după ce terminăm audio, la video, la echipă, la filmat, am și niște invitați surpriză”, a spus Tavi Clonda, pe pagina sa de Instagram.

De altfel, el a mai ținut să își anunțe admiratorii care-l doresc la evenimentele lor private să nu ezite să-l contacteze.

Soțul prezentatoarei spune că face acest anunț pentru că de multe ori oamenii i-au mărturisit că nu îndrăznesc să-l contacteze de frica prețului piperat pe care ar putea să-l ceară pentru prestația sa artistică.

În acest sens, el spune că o discuție este binevenită mereu, dar și că nu cere nici mai mult, nici mai puțin decât ceea ce este deja pe piață, adică, consideră el, un preț rezonabil.

”Multă lume îmi spune că ”bă, nu te chemăm la nunta noastră, la botez sau ce alte evenimente private mai sunt pentru că cred ești scump”. Măi, un mail, am un mail acolo și măcar pe ăla puteți scrie. Iar nu, nu sunt scump, sunt la un preț decent cum sunt și alte trupe care-s mai noi”, a mai adăugat soțul Gabrielei Cristea.