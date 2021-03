Tavi Clonda, prima reacție după ce Maria Constantin a spus cuvinte grele la adresa Gabrielei Cristea

In articol:

Maria Constantin a fost invitată la emisiunea lui Cătălin Măruță. Ulterior, solista de muzică populară a acceptat provocarea întrebărilor sale de la rubrica „Spui tot sau îți ia gura foc”. În cadrul rubricii, Maria Constantin a fost pusă să numească trei defecte pe care le are Gabriela Cristea.

„A cincea soție. Dacă eu am fost a șasea, ghici ciupercă ce e? În momentul de față am observat că are problemă cu greutatea. N-o cunosc personal. Din descrierile fostului soț îmi spunea că este o femeie foarte rea. Fostul soț mi-a zis, care din păcate nu mai este. Asta e din descrierile lui, eu nu știu mai multe. Nu ar fi neapărat un defect „supraponderală”. Am văzut niște filmări recente și am văzut că a luat ceva în greutate, dar asta nu e de judecat, are deja doi copii”, a spus Maria Constantin.

Maria Constantin[Sursa foto: Facebook]

Tavi Clonda: „Lumea caută scandal, pe noi nu ne interesează”

La câteva zile după ce Maria Constantin a făcut aceste afirmații despre Gabriela Cristea, Tavi Clonda a reacționat. În cadrul unei emisiuni de televiziune, telespectatorii au aflat reacția artistului. Soțul prezentatoarei TV a mărturisit public că nu-l interesează acest subiect. Mai mult, Tavi Clonda a ținut să precizeze că lumea caută scandal.

„Așa a zis? Să fie sănătoasă! Adevărul că ești cam „rea’ cu mine. Sexy și rea. Băi, prințesă, noi ne știm așa de bine cine suntem și cum suntem, iar lumea caută scandal, pe noi nu ne interesează. Cine vrea scandal, să și-l ia. Să se bată singur, în oglindă. Și cine spune, de fapt, ăla este, știi? Ca măgarul din poveste. Nici nu știu de ce ai pronunțat niște nume. Nu vreau să fiu în aceeași propoziție cu persoane pe care nu le cunosc”.