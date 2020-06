In articol:

Tavi Clonda, se teme de oameni după contactul cu Marcel Pavel! Garbirela Cristea a mărturisit că ea și soțul ei, Tavi, trăiesc un adevaărat coșmar după ce au aflat că Marcel Pavel a fost confirmat cu noul coronavirus. Tavi Clonda a filmat cu Pavel pentru producția ”Te cunosc de undeva” și s-a testat imediat, rezultatul fiind negativ. Și deși pericolul pare să fi trecut, trauma a rămas. Conform Gabrielei Cristea, lui Tavi îi este teamă să iasă din casă și să se vadă cu alți oameni, de teamă că i-ar putea infecta.

Tavi Clonda, se teme de oameni după contactul cu Marcel Pavell! Gabriela Cristea: ”Au fost momente îngrozitoare”

”Soțul meu a fost contact cu Marcel și a fost testat negativ. Au fost niște momente îngrozitoare pentru noi. Am stat cu sufletul la gură 10 ore până ne-a venit testul. Acum el se teme să mai aibă contact cu oamenii, are o teamă legată de faptul că ar putea să infecteze pe cineva deși nu este posibil. Cei care vorbesc asemenea aberații habar nu au prin ce trec cei care se trezesc, fără voia lor, cu acest nenorocit de virus sau cei care au fost în contact cu cei infectați. Oameni fără minte, care nu au ce face cu viața lor și din plictiseală lansează teoriile conspirative pe care le citesc în ultima perioadă și mă crucesc”, a scris Gabriela Cristea pe un site de socializare.

Tavi Clonda, se teme de oameni după contactul cu Marcel Pavel! Gabriela Cristea este una dintre vedetele care au luat cel mai în serios amenințarea COVID-19. Vedeta s-a baricadat alături de familia ei în vila pe care o deșine în nordul Bucureștiului și au evitat ieșirile din casă cu excepția mersului la cumpărături.

Tavi Clonda, se teme de oameni după contactul cu Marcel Pavel! Gabriela Cristea, atac de panică în izolare

Cristea a povestit că după fiecare ieșire, Tavi trebuia să calce pe un covoraș îmbibat în dezinfectant, după care să mearg direct la baie pentru a spăla pe mâini și pe față. De asemenea, Cristea a recunoscut că a făcut un atac de panică atunci când a ieșit din casă prima dat după după două luni de izolare.

”Din momentul în care s-a anunțat stare de urgență și până acum vreo săptămână doar tavi a mers la cumpărături. Am avut și noi tot felul de chestii pe care le-am resimțit, care cel mai ciudat mi s-a părut ieri, când am fost eu la cumpărături. Când m-am urcat în mașină după foarte mult timp să conduc, am început să am amețeli. Am avut o stare de amețeală de nu-mi dădeam seama...

Poate am fost deshidratată... am băut o jumtate de litru de apă așa, pe nerăsuflate, să fiu sigură că nu sunt deshidratată. Îmi era și frică... noi având un hypermarket foarte mare la o distanță de 300-400 metri. Practic, mă pot duce și pe jos, doar că n-am cum să car de acolo. Mă gândeam: Doamne, o să ajung cu mașina... adică am avut așa, o stare de... Nu m-a ținut prea mult și mi-am revenit. Nu mai sunt atât de ”paranoia”, când s-a anunțat starea de urgență aveam covoraș cu clor la intrare, un înreg circuit...”, a povestit Gabriela Cristea într-un live pe pagina de socializare a Cristinei Șișcanu.