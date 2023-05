„Te-ai despărțit de Daniel?” Andreea Tonciu a apărut fără verighetă și fără inelul de logodnă și a stârnit multe semne de întrebare! A recunoscut totul fără ocolișuri

In articol:

În anul 2016, Andreea Tonciu avea să lase definitiv viața de burlăciță în urmă și televiziunea și să se schimbe radical.

Astfel că, de când formează un cuplu cu Daniel Niculescu, bruneta a dat uitării cluburile, aparițiile TV, ieșirile de noapte cu fetele și petrecerile până în zorii zilei.

Andreea Tonciu și soțul ei au renunțat la verighete

Acum este o femeie de casă, mamă cu normă întreagă și o soție devotată, lucruri care, spune ea, o fac cea mai fericită, căci abia când a ajuns să le bifeze pe acestea a înțeles ce este viața.

Doar că, la ani distanță de când și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu, Andreea Tonciu și Daniel Niculescu au uimit pe toată lumea.

Detaliul a ieșit la iveală în timpul ultimului interviu pe care fosta asistentă TV l-a oferit pe canalul de YouTube WOWnews.

Invitată fiind în emisiunea Corneliei Ionescu, de una singură, Andreea Tonciu a recunoscut și chiar a arătat că nu mai poartă verigheta și nici inelul de logodnă.

În acest sens, întrebată dacă s-a despărțit sau nu în secret de tatăl fetiței sale, bruneta a exclus categoric această ipoteză.

Însă, a venit cu lămuriri și spune că nici ea, nici soțul ei nu mai au verighetele pe deget, însă acest lucru nu înseamnă că nu se mai iubesc ori nu se mai respectă.

Din contră, iubirea lor este din ce în ce mai mare, doar că altele sunt motivele, unele deloc serioase. Andreea Tonciu spune că nu mai poartă verigheta de pe vremea când era însărcinată.

Din cauza faptului că a luat în greutate, acum inelul de logodnă și verigheta o strâng, Plus că, mai spune ea, bijuteriile nici nu mai sunt pe gustul ei, cum de altfel, nu îi mai plac nici soțului.

Trebuie, spune ea, să își cumpere alte verighete, dar până acum a tot amânat acest lucru, pentru că nici ei și nici lui Daniel nu i se pare acest aspect atât de important pentru mariajul lor.

Andreea Tonciu:- Nu observi că nu am verigheta și inelul de logodnă?

Cornelia Ionescu:- Acum am observat. Te-ai despărțit de Daniel?

Andreea Tonciu:- Nu, doamne ferește. Știi ce s-a întâmplat cu verigheta? A rămas mică pentru că m-am îngrășat și n-am dus-o la magazin să o fac mai mare. Crede-mă că nici modelul nu-mi mai place și nici inelul de logodnă nu-mi mai place. Am purtat-o doar până am rămas gravidă, adică doar câteva luni. Am rămas gravidă și am început să mă umflu, iar după nu am mai putut să o port, mă deranja. Are o cută foarte groasă, trebuie să mă duc să o schimb. Nici soțul meu nu o poartă, nici lui nu-i mai vine. Iubirea nu se pune într-o verighetă sau într-un act.