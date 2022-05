„Te-ai mai îngrășat” Cât de mult s-a îngrășat Oana Roman în ultima vreme. Fanii au observat imediat schimbarea

In articol:

De ani buni, Oana Roman duce o luptă cu kilogramele în plus, motiv pentru care ține aproape constant dietă și se străduiește să le elimine pe cele în plus. Se pare că răsfățul culinar de care a avut parte în vacanța de Paște i-au aduc câteva kilograme în plus, iar fanii au sesizat imediat acest lucru.

Cu ocazia sărbătorilor pascale, Oana Roman și-a dat voi să se răsfețe cu toate preparatele delicioase. Acest lucru a avut și consecințe, însă vedeta și le-a asumat în totalitate, chiar ea fiind cea care a declarat la un moment dat că Paștele se termină pentru ea cu multă voie bună, liniște sufletească, dar și cu câteva kilograme în plus, motiv pentru care se vede nevoită să intre din nou la dietă și să slăbească între 10 și 15 kilograme.

Oana Roman a acumulat câteva kilograme în ultima perioadă

În cea mai nou fotografie a sa postată în mediul online, Oana Roman apare în cadrul unui eveniment îmbrăcată într-o rochie care îi pune în evidență silueta într-o formă armonioasă. Pe lângă o mulțime de comentarii, una dintre admiratoare a întrebat-o pe Oana Roman dacă s-a mai îngrășat, pentru că pare mai plinuță în rochia aceea, încă,

chiar și așa, tot arată bine.

„Te-ai mai îngrășat? Pari mai plinuță în rochia aceasta, dar nu îți stă rău!”, a

spus una dintre admiratoarele Oanei Roman.

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman continuă dieta

În ultima vreme, Oana Roman a reușit să elimine foarte multe kilograme, dând dovadă de o ambiție de fier.

A reușit să scape de o bună parte din ele, însă se pare că a mai luat înapoi câteva. Nu este nicio problemă pentru vedetă nici în această situație, pentru că deja a început să ia măsuri pentru a scăpa de kilogramele în plus.

„ Mai am de slăbit până la sfârșitul anului cam 10 kg și apoi voi ține în continuare pentru întreținere dietă și ceai din când în când. Ceaiul îmi este chiar un ajutor de nădejde.

După câteva luni bune de când am început să l folosesc pot spune că ajută în completarea dietei iar crema folosită de 2 ori pe zi îmbunătățește aspectul pielii”, a spus Oana Roman pe Instagram.