„Te-au prins în flagrant!” Imaginile pe care Andra le-ar vrea șterse. A fost surprinsă așa, cu puțin timp înainte să se vorbească de divorț. Și-a dat seama imediat că e filmată

Andra este, fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală și, de asemenea, foarte atentă atunci când vine vorba despre imaginea ei. Are grijă ca fiecare ținută să fie gândită ți aranjată până la cel mai mic detaliu, și, totodată, are grijă ca silueta ei să fie pusă la punct, mai ales că are la activ două sarcini.

Ei bine, soția lui Cătălin Măruță se pare că nu poate să se abțină de la dulciuri, iar asta nu o spunem noi, ci o dovedesc imaginile care au apărut recent pe rețelele de socializare. Andra a fost filmată în timp ce mânca pe sub masă niște bunătăți cu mult zahăr. Reacția vedetei când și-a dat seama că este filmată spune totul. Se pare că Andra duce o bătălie cu kilogramele pe care pare că o câștigă, dar din când în când mai cade în ispita poftelor. Totul s-a întâmplat în timpul pauzei filmărilor de la emisiunea unde aceasta este jurat.

„Te-au prins în flagrant/ Te-a prins! Păi îți trebuie energie, chiar așa! Ești minunată/ Andra, nu le ascunde /Nu ai cum așa ceva, a prins copilul nevinovat/ Are nevoie de energie. Este firesc să consume ceva dulce. Suntem oameni/ Așa, cu mâța-n sac... frumos îți sade... așa, draga Andra, sa nu uiti sa fii copil... felicitari si succes în toate!/ De la o anumită vârstă nu te mai poți abține/ Bravo, Andra! Trebuie și un pic de energie! Invidios mai e cameramanul!”, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților la clipul postat de Andra pe rețelele de socializare.

Carmen Harra i-a prezis lui Cătălin Măruță că ar putea divorța de Andra!

În urmă cu o săptămână, cunoscuta clarvăzătoare a povestit public ce i-a prezis lui Cătălin Măruță în urmă cu mai bine de un deceniu despre mariajul său cu Andra.

După ce a analizat în detaliu data nașterii celor doi, l-a averizat pe prezentatorul TV că el și artista ar putea sfârți la notar!

„Andra şi Măruţă sunt, pentru mine, un cuplu senzaţional. Măruţă m-a adus pe mine din America, în România, după 17 ani în care nu am mai fost şi sunt foarte recunoscătoare. Eu am calculat codurile lor fără să îmi dau seama într-o emisiune în direct, la Măruţă. El mi-a dat data lui de naştere şi cea a Andrei, în 2008, nici nu ştiu dacă erau căsătoriţi la acea vreme.

Atât ştiu că i-am spus, că se va căsători, va avea o fată şi un băiat, dar există şi pericolul unui divorţ generat de ea, şi nu de el. În mod simbolic, după 13 ani de căsătorie, pierde acest inel de logodnă. Ei sunt doi oameni a căror relaţie poate să fie extraordinară, dar se poate termina într-un dezastru.

El şi-a calculat această căsătorie, a ştiut exact, a proiectat în timp cum o să fie căsătoria cu Andra. Nu zice nimeni că nu au fost atraşi, că nu s-au iubit, că nu a existat o forţă magnetică între ei, dar el a gândit foarte bine această căsătorie şi a văzut o fată superbă, ambiţioasă şi a ştiut exact unde se duce. În general, oamenii nu planifică, se aruncă orbeşte într-o căsătorie şi pe urmă suferă consecinţele. Ei nu sunt suflete pereche şi nu este nici relaţie karmică, este foarte interesant”, a explicat Carmen Harra într-o emisiune TV.