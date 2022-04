"Te faci de râs!" Mirela Vaida a iscat un val de reacții în mediul online! Fanii i-au spus direct, fără ocolișuri : "Lasă-te de cântat!"

In articol:

Mirela Vaida a stârnit controverse în mediul online, după ce a lansat o melodie populară, pe canalul său de Youtube. Deși majoritatea celor de acasă au apreciat piesa interpretată de vedetă, au fost și câteva persoane care nu s-au arătat prea încântate de vocea acesteia.

"Doamnă dragă, te faci de râs! Atât pe tine, cât și Moldova!"

Mirela Vaida a decis să lanseze o nouă melodie, după un timp îndelungat în care nu a mai fost atât de activă în industria muzicală. Intenția prezentatoarei TV nu a fost primită, însă, cu brațele deschise de către toți ascultătorii de folclor. Unii dintre urmăritorii vedetei au îndemnat-o să renunțe la muzică și să-și continue cariera în televiziune: "Doamnă dragă, nu te supăra, dar lasă-te de cântat muzică populară! Te faci de râs atât pe tine, cât și Moldova, pe care o reprezinți! Rămâi prezentatoare!", a scris unul dintre internauți, pe rețelele de socializare.

"Le încerci pe toate, dar nu toate te avantajează!", a adăugat un alt urmăritor, pe contul de Instagram al Mirelei Vaida.

Mirela Vaida, despre debutul ei muzical

Mirela Vaida a povestit în urmă cu mai mult timp, în cadrul unei emisiuni online, găzduită de Pepe, că nu a avut în plan să-și clădească

o carieră în domeniul muzical sau cel al televiziunii. Prezentatoarea TV a dezvăluit că la bază a absolvit Facultatea de Drept, însă nu a dorit să profeseze. Debutul în muzică și l-a făcut prima oară la nunți, acolo unde era invitată destul de des, pentru a cânta:

Inima m-a chemat spre muzică mereu. Eu am cântat foarte mulți ani la nunți. Am început cântând la nunți. Am și folclor, am și evergreen-uri, am și melodii românești, am și lăutărești. Vreo șapte ani am cântat la nunți, după care au venit copiii, unul după altul, și n-am mai putut să țin pasul cu repetițiile și cu nopțile pierdute. Dar la nunți există și un dezavantaj. Cântam toată noaptea, eram singura solistă și duceam greul de la 10 seara și până dimineața, la 5. Și veneam ruptă și vocal.", a mărturisit Mirela Vaida, în emisiunea amintită.

