Te ia amețeala! Averea uriașă pe care Cristiano Ronaldo o câștigă pentru o simplă postare pe internet! Este de  ordinul milioanelor de dolari! Cu cât e plătită și Georgina Rodriguez

In articol:

Averea uriașă pe care Cristiano Ronaldo o câștigă pentru o simplă postare pe internet ia prin surprindere pe toată lumea. La 38 de ani, starul portughez se scaldă, pur si simplu, în bani, ca și iubita lui, Georgina Rodriguez.

Averea uriașă pe care Cristiano Ronaldo o câștigă pentru o simplă postare pe internet. E cel mai bine plătit star din lume

Cristiano Ronaldo este cel mai bine plătit sportiv din lume, cu un salariu ireal de mare la Al Nassr, completat cu remunerări venite din publicitate.

O mare parte din câștigurile vedetei lusitane provin însă din rețelele de socializare, unde are sute de milioane de urmăritori, fiind pe primul loc în top-ul celor mai urmărite persoane de pe mapamond. Un adevărat om al recordurilor în tot ceea ce face, Cristiano Ronaldo are succes oriunde ar activa. În luna mai a acestui an de pildă, CR7 a fost desemnat drept cel mai bine plătit sportiv al planetei, cu câștiguri anuale estimate la 136 de milioane de dolari, dintre care 46 de milioane din sport și 90 de milioane din contractele ce nu au legătură cu fotbalul.

Mai mult, de anul viitor, Ronaldo va încasa și mai mulți bani, datorită contractului fabulos pe care îl are cu echipa saudită. Ronaldo primește anual 200 de milioane de euro la Al Nassr, contractul fiind valabil până în 2025.

Citește și: Femeia pe care Cristiano Ronaldo a iubit-o la nebunie ar avea o relație secretă cu celebrul jucător de fotbal american Tom Brady. Irina Shayk i-a pus inima pe jar fostului soț a lui Gisele Bundchen după o...nuntă

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: BREAKING NEWS. Anunțul momentului. Vladimir Putin a promulgat legea!- stirileprotv.ro

Cristiano Ronaldo încasează 2,397 milioane de dolari pe o postare, la mare distanță de Leo Messi

Cristiano Ronado încasează sume considerabile din rețelele de socializare. Nu surprinde pe nimeni că portughezul este starul cel mai bine plătită de pe Instagram, unde are aproape 600 de milioane de urmăritori.

Iar la o simplă postare la un site sportiv, un brand de wellness sau o companie de criptomonede, fotbalistul încasează nu mai puțin de 2,397 milioane de dolari!!!

Cu astfel de sume, CR7 i-a devansat pe Kylie Jenner plătit cu 1,8 milioane, Lionel Messi cu 1,777 milioane de dolari, Neymar, 945.000 de dolari, LeBron James cu 657.000 de dolari sau David Beckham, cu 397.000 de dolari.

Citește și: Georgina Rodriguez, imagini de ”infarct” pe iahtul de 6 milioane de euro! Iubita lui Cristiano Ronaldo nu mai e deloc Cenușăreasa! Apariția ei fierbinte într-un costum de baie minuscul spune totul

Citeste si: „Am auzit că judecătorii s-au uitat în telefonul lui și s-a ajuns la concluzia că el a premeditat totul cu fratele lui.” Ce mesaje au fost găsite în telefonul lui Daniel Balaciu, la aproape două luni de la incident- kfetele.ro

Citeste si: "Am orbit după ce mi-am făcut tatuaje pe ochi, dar nu regret". Tânăra de 28 de ani își apără simbolurile satanice de pe corp: "Mă ajută"- stirilekanald.ro

Citeste si: Florin Răduţă, diagnosticat cu cancer pentru a treia oară: "Mi-am dat seama că ceva se întâmplă. Sufletul meu era deja bolnav și era trist". Artistul a suferit și un preinfarct- radioimpuls.ro

Georgina Rodriguez începe să câștige teren. Iubita lui Cristiano Ronaldo, plătită cu 20.000 de euro pe un minut live și 60.000 de euro pe o postare simplă

Potrivit revistei Look, Georgina Rodriguez, o adevărată afaceristă și ea, exact ca faimosul său iubit, cere sume mari pentru doar câteva minute petrecute live pe internet.

De exemplu, logodnica lui Ronaldo a ajuns să încaseze în jur de 12.000 de euro pentru un story pe Instagram!!! Uimirea este și mai mare atunci când aflăm că Georgina ia 60.000 de euro pentru o postare simplă pe paginile ei de socializare și ”doar” 20.000 de euro pentru un singur minut de transmisiune live, bani la care oamenii doar visează!

Toți acești bani intră în conturile Georginei, în condițiile în care, înainte de a-l cunoaște pe Cristiano Ronaldo, ea era o simplă vânzătoare într-un boutique de haine de firmă. Rodriguez s-a transformat din Cenușăreasă în prințesă și, azi, se poate lăuda că a reușit să strângă și ea o avere impresionantă de când s-a cuplat cu celebrul jucător lusitan.