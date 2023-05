”Te însori cu frumoasa și rămâi cu proasta” Andreea Bododel a fost căsătorită cu un fotbalist cunoscut, iar după divorț a fost făcută praf. Povestea controversată a celei mai sexy suportere a Farului Constanța

In articol:

La meciurile echipei Farul Constanța din acest sezon, cel mai mult s-a remarcat…o femeie! Este vorba despre Andreea Bododel, modelul care, prin aparițiile sale pe stadionul formației lui Gică Hagi, a făcut furori atât pe teren, cât și pe adresele de socializare.

Povestea controversată a celei mai sexy suportere a Farului Constanța! Andreea Bododel, atacată dur de Robert Niță!

Andreea Bododel a îmbrăcat, prima dată, un tricou cu numele atacantului Denis Alibec pe spate, apoi, a fost zărită și cu un alt echipament al constănțenilor, de data aceasta cu Adrian Mazilu inscripționat pe el, noua senzație a echipei de la malul mării. Mai mult, frumoasa femeie este activă și pe Instagram, și dincolo de susținerea ”marinarilor”, îi ironizează subtil pe adversarii formației favorite. Un ultim exemplu ar fi meciul Farul Constanța-Rapid din Superligă, terminat cu scorul de 7-2, în urma căruia, Bododel a postat o fotografie și un mesaj greu de digerat de giuleșteni… ”Atât am putut și noi în seara asta..7”.

De altfel, la două zile după partidă, într-o emisiune de televiziune, fostul jucător al Rapidului, Robert Niță, enervat pe mesajele fetei de pe internet, nu a menajat-o deloc pe Bododel, și a menționat un citat sexist spus de

fostul soț al Andreei, fotbalistul Tibi Bălan, la ceva vreme după divorț.

„Vorba lui Tibi Bălan, te însori cu frumoasa și rămâi cu proasta. Sunt de acord cu el”, au fost cuvintele fostului atacant al ”vișiniilor”, care a fost extrem de virulent la adresa Andreei pe toată perioada discuției, în ciuda încercărilor nereușite ale moderatorului Horia Ivanovici de a salva cumva situația, mai ales că tânăra nu era de față.

Andreea Bododel

Andreea Bododel a fost căsătorită cu fotbalistul Tibi Bălan doar un an și jumătate! "Am divorțat pașnic, la notar"

Atacurile lui Robert Niță la adresa Andreei Bododel au readus în actualitate trecutul fostei dansatoare.

Povestea controversată a celei mai sexy suportere a Farului Constanța sună cam așa. Bododel a apărut în lumina reflectoarelor odată cu relația avută cu Liviu Vârciu. Legătura cu artistul a fost însă scurtă, astfel că, după despărțire, Andreea l-a întâlnit pe fotbalistului Tibi Bălan. În 2013, cei doi s-au căsătorit, iar bruneta i-a dăruit un copil, pe Luca. Din păcate, mariajul s-a destrămat după un an și jumătate, iar divorțul s-a pronunțat pe cale amiabilă.

„Da, este adevărat. Am divorțat. Am divorțat pașnic, la notar. Am rămas în relații bune, iar Tibi își vizitează copilul destul de des. Atunci când nu poate vorbește cu el prin intermediul video-conferinței', a dezvăluit Andreea Bododel la acea vreme, pentru cancan.ro.

Povestea controversată a celei mai sexy suportere a Farului Constanța, Andreea Bododel! Fostul soț nu a avut cuvinte de laudă despre ea! "Femeile îmbătrânesc și ele"

În 2018, în mod surprinzător, Tibi Bălan, fost fotbalist la FCSB și Rapid, nu a fost la fel de pacifist, ci a vorbit la GSP Live despre căsătoria eșuată cu Andreea Bododel și le-a oferit un sfat de viață tinerilor fotbaliști.

"Femeile îmbătrânesc și ele. Te însori cu frumoasa și rămâi cu proasta, cum spune proverbul. O femeie te poate ridica foarte mult, poate investi banii pe care îi strângi. Am simțit nevoia unei astfel de femei în viața mea, dar din păcate nu am avut. Asta este, au fost experiențe.

Copilul este cel mai afectat după un divorț. E foarte greu, mai ales la început. Cu timpul începi să te obișnuiești. Ea este departe, în Constanța. Copilul are anturajul lui acum, grădinița, o mulțime de prieteni. Încet, încet te obișnuiești”, a spus Tibi Bălan la GSP Live.

Andreea Bododel, relație cu Ionel Dănciulescu

După căsătoria cu Tibi Bălan, frumoasa Andreea Bododel a mai avut o relație, tot în zona fotbalului, cu Ionel Dănciulescu, dar și aceasta a fost sortită eșecului.

Acum, Bododel preferă doar să își susțină favoriții din tribună și să se bucure de victoriile echipei sale, Farul Constanța.