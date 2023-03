“Te provoc la RXF” Pe ultima sută de metri cu sarcina, Theo Rose i-a lăsat mască pe toți! I-a lansat provocarea chiar in mediul online

In articol:

Theo Rose se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, cântăreața este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu admiratorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Recent, însă, Theo Rose le-a adus zâmbetul pe buze urmăritorilor de pe Instagram, asta pentru că a făcut o glumă cu un coleg de pe platourile de filmare, spunându-i că îl provoacă la o luptă în gala RXF. Bineînțeles că, bărbatul i-a oferit artistei imediat un răspuns măsură, care cu siguranță i-a amuzat pe internauți.

„Theo Rose: Te provoc la RXF

Coleg: Trebuie să accept, nu?

Theo Rose: Da!

Coleg: Nu accept că-s obosit, mă duc la biserică duminica.”, a fost discuția dintre cei doi, pe platourile de filmare.

Theo Rose a decis că va naște natural

Mult a fost, puțin a mai rămas, până când Theo Rose își va strânge bebelușul la piept.

În urmă cu ceva timp, pe pagina personală de Instagram, artista și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a dezvăluit că a decis să-l aducă pe lume pe fiul ei pe cale naturală.

„Îmi mai e frică, da. Am zile când mă mai tem. M-am hotărât să nasc natural. E o experiență diferită pentru fiecare femeie. Unele trec ușor prin asta, altele au un travaliu lung și dureros, acum Dumnezeu știe cum o fi. Am și zile în care sunt curajoasă și zic: 'Bă, mai bine suport câteva ore travaliu și după aia mă refac și pot să-mi continui viața, mai ales că eu am problema aia cu operațiile, nu m-am operat niciodată de nimic și-mi doresc foarte tare să trec prin experiența asta fără operație, că nu vreau. Pot să evit, vreau să evit. Dar vedem ce-o fi. Cred că e normal să-ți mai fie frică că totuși, e cea mai importantă experiență din viața unei femei”, a spus Theo Rose, pe Instagram.

Theo Rose și Anghel Damian [Sursa foto: Instagram]