„Te urăsc, tată” Codin Maticiuc, mesaj neașteptat pentru tatăl său. Ce i-a transmis pe rețelele de socializare

Codin Maticiuc, fostul „crai de Dorobanți”, a uimit pe toată lumea cu ultimul mesaj postate pe contul său de pe rețelele de socializare. Acesta i-a transmis o urare de „la mulți ani” tatălui său, însă nu una tradițională.

Mesajul postat de Codin Maticiuc pentru tatăl său

Codin Maticiuc alături de tatăl și fiica sa [Sursa foto: Instagram]

Astăzi este zi de sărbătoare în familia lui Codin Maticiuc. Tatăl actorului își sărbătorește ziua de naștere. Vedeta nu a vrut să lase ca evenimentul să treacă neobservat, iar în urmă cu câteva ore acesta a postat pe rețelele de socializare un mesaj către părintele său. Bărbatul a mărturisit că își urăște tatăl, deoarece, figura paternă a ridicat ștacheta mult prea sus. La vârsta de 33 de ani, tatăl vedetei era cel mai tânăr ambasador român și a construit un orfelinat cu doar 2.5 milioane de euro.

„Te urăsc, tată. Astăzi de ziua ta, vreau să-ți spun că te urăsc tată. Te urăsc că ai ridicat ștacheta atât de sus. Măcar mama are niște calități imposibile la care nici măcar nu visez să ajung și m-am obișnuit cu asta. Dar tu? Cel cu care mă comparam în fiecare an și nu știam pe unde să scot cămașa. La 33 de ani erai cel ma tânăr ambasador român, eu scoteam o carte despre cluburi și(...). Apoi ai construit un business, o familie și o casă. Am o familie frumoasa și eu, un business cu care mă chinui supraviețuiesc și locuiesc într-o casă construită de tine. Ai construit un orfelinat cu 2.5 milioane de euro. Cred că anul acesta abia voi renova îndeajuns de multe spitale încât să egalez această sumă”, a scris el pe pagina sa de Instagram.

Actorul i-a mulțumit tatălui său

Chiar dacă până acum actorul i-a reproșat părintelui său că îl urăște, la finalul mesajului acesta i-a mulțumit că nu a jucat, scris sau produs filme. Vedeta a mărturisit că va trece linia dintre ură și iubire atunci când și copii lui îl vor privi cu același respect și admirație cu cât își privește el părintele.

„Îți mulțumesc ție și lui Dumnezeu că nu ai produs, scris și jucat în filme. Voi trece linia aceea dintre ură și dragoste înapoi abia când voi fi sigur că ai mei copii mă vor privi și pe mine măcar cu jumătate din admirația și respectul cu care eu mă uit la tine. Te urăsc tată, foarte mult te urăsc”, a mai adăugat vedeta.

Cum își crește Codin Maticiuc fetițele

Actorul trăiește de câțiva ani o frumoasă poveste de dragoste alături de Ana Pandeli, femeia care i-a dăruit acestuia două fetițe superbe, Smaranda și Ilinca. Partenera de viață a vedetei îi reproșează acestuia că nu petrece mai mult timp acasă alături de ea și de cele două fete. Artistul a dezvăluit că are un altfel de sistem și că soția sa nu este deloc de acord cu el.

„Eu consider că reușesc cumva să țin toate aceste mingi în aer. Ai văzut un băiat care ține niște portocale în aer? Știi cum face? O atinge pe una un pic și o aruncă, atât, nu are timp să stea cu ea, o ia, o aruncă, cât să o ia pe următoarea. Cam ăsta e și sistemul meu, sistem cu care nu e de acord nevastă-mea, zice că nu stau destul pe acasă, că fetele, că nu mă ocup destul”, a declarat pentru Impact Codin Maticiuc.