”Teama asta o am zi de zi” Sebastian Dobrincu se confruntă zilnic cu asta, de când a devenit cel mai tânăr milionar român! A spus-o chiar el, fără rețineri

Sebastian Dobrincu se poate lăuda cu o viață frumoasă și o carieră de succes. Tânărul a devenit celebru în urmă cu mult timp, prin prisma talentului său muzical, dar și a abilităților sale în domeniul IT.

Sebastian Dobrincu, despre situația sa financiară

De curând, acesta a oferit un interviu, unde a dezvăluit mai multe detalii din viața sa profesională.

Sebastian Dobrincu, unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți și oameni din domeniul IT, a vorbit despre averea impresionantă, pe care a strâns-o până la vârsta de 24 de ani. Artistul a fost întrebat dacă a trait vreodată cu teama de a nu pierde toți banii, pe care i-a strâns până în prezent.

Se pare că Sebastian Dobrincu a recunoscut că are această teamă zi de zi, însă motivul nu îl știe concret, dar crede că este o trauma interioară.

,,Dacă îți vine să crezi, eu teama asta o am zi de zi. Nu știu de ce. Cred că e o traumă de-a mea interioară, acolo, nu știu de la ce se trage, dar mereu am teama asta că aș pierde ceea ce am.

Și uneori mă întreb dacă nu sunt zgârcit, poate că fac treaba asta, că sunt prea strâns la pungă. Am în spatele minții acolo undeva gândul că aș pierde tot, poate pentru că nici nu pun așa mare preț pe bani, să stau cu gândul la ei și nu stau să îi număr zilnic, să văd ce fac cu ei.

Realizez că mi-ar fi imposibil în viața asta să cheltui câți bani am făcut și nu există posibilitatea să ajung să mor de foame, Doamne ajută, dar am gândul ăsta în mod ciudat, să știi, că aș sărăci. Știu că e poate greu de explicat și mie, dar am cumva trauma asta undeva, s-a tras de undeva, nu știu de unde.”, a mărturisit Sebastian Dobrincu pentru fanatik.ro.

Cel mai mare vis pe care l-a avut Sebastian Dobrincu: ”Să nu am grija de mâine”

Sebastian Dobrincu duce în prezent o viață liniștită și fără griji.

Cu toate acestea, artistul a depus eforturi considerabile și a început să lupte pentru visul lui încă de când era copil, de la vârsta de 11 ani. Abilitățile sale în IT au fost rapid remarcate, iar tânărul și-a depus toată voința în a realiza lucruri mărețe. Succesul său a început să apară, după ce a plecat în America și a pus bazele unei idei extraordinare, care i-a adus beneficii. Astfel că după multe încercări, artistul a cules roadele muncii, iar în prezent se află în topurile milionarilor din România.

Și pe plan amoros îi merge la fel de bine, acesta fiind într-o relație cu Ioana Ignat, o cântăreață extrem de cunoscută de la noi din țară. Relația dintre cei doi merge mai bine ca niciodată, iar acest lucru se vede cu ochiul liber, având în vedere postările lor de pe rețelele de socializare.

În același interviu, Sebastian a mărturisit că cel mai mare vis al său a fost acela de a nu mai avea grijă zilei de mâine.

,,Cel mai mare vis pentru mine a fost să nu mai am grija zilei de mâine și când mi-am împlinit visul ăla și nu am mai stat cu gândul: mamă, că trebuie să plătesc chirie sau utilitățile și că-mi permit, ăla a a fost visul, cea mai mare piatră de pe suflet.”, a mai spus artistul.

De asemenea, tânărul milionar a mai precizat că nu este genul de persoană care să își pună anumite țeluri, însă nu este reținut atunci când vine vorba de a-și îndeplini micile dorințe.

,,Nu sunt genul care își pune țeluri: că mamă, vreau să-mi iau nu știu care mașină, vreau să-mi fac nu știu care casă. Da, nici nu mă sfiesc din a-mi face plăcerile astea, micile plăceri ale vieții, dar nu sunt țelurile mele în viață, nici să construiesc casa visurilor, nici să-mi iau mașina visurilor”, a mai declarat Sebastian Dobrincu.