Țeapă colosală pentru o româncă aflată în Grecia. Cât a plătit femeia pentru o ciorbă de pește: „Surpriza a fost la final”

In articol:

În ultimii ani din ce în ce mai mulți români aleg să-și petreacă concediile în Grecia. Oamenii sunt atrași de peisajele frumoase și de ofertele all-inclusive, mult mai ieftine decât în alte țări.

Chiar dacă pare un paradis, nu toți cei care își fac vacanțele în Grecia au parte de amintiri plăcute. Vara aceasta, unii dintre turiștii care au ales plajele elene au rămas cu un gust amar.

Este și cazul unei femei din România. Românca a ales să viziteze stațiunea Lefkada împreună cu familia. Se aștepta să aibă parte de câteva zile de vis, însă a primit în schimb momente de coșmar. Femeia a povestit toată pățania pe un grup de Facebook destinat turiștilor români care vizitează Grecia.

Lefkada, una dintre cele mai frumoase insule din Grecia. [Sursa foto: PixaBay]

Citeste si: Care este destinația adorată de români, pe locul 2 după Grecia. Românii preferă din ce în ce mai mult destinațiile din străinătate

Citeste si: „A fost găsită pe corali. Trupul ei era desfigurat.” Noi declarații despre cazul din Egipt. Românca atacată de rechin ar fi fost prima victimă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Româncă, țepuită fără jenă la un restaurant grecesc

Femeia s-a oprit la un restaurant să mănânce. A ales o ciorbă banală de pește. Româncei i s-a părut ciudat că în meniu, unde erau prezentate produsele, nu era trecut și prețul acestora, însă nu s-a gândit prea mult la acest lucru.

A comandat oricum. Nici prin cap nu i-a trecut în acel moment cât de scump avea să o coste masa în oraș.

Șocul a venit odată cu nota de plată, când românca a aflat că are de achitat 18 euro pentru ciorba de pește, un preț enorm, având în vedere că în țara noastră un astfel de preparat nu costă mai mult de 25 de lei.

„Îmi pare rău pentru voi dragilor, dar că sa vă consolam și noi am avut o experiență urâtă azi la taverna Elena din Nydri. Am vrut să mâncăm o ciorba de pește, era trecută în meniu, dar fără preț, am întrebat dacă au și ne-au răspuns că da, doar că și noi am greșit că nu am întrebat cât e porția. Surpriza a fost la final...18 euro porția… ”, a scris românca pe grupul de Facebook.

Femeia nu a avut de ales și a plătit consumația, însă nu o să uite prea curând experiența.

Picioare de crab [Sursa foto: Captură foto]

Citeste si: Locații spectaculoase în Grecia. Insulele țării sunt bucăți rupte din Rai

Plajele grecești, magnet pentru turiști și pentru țepari

Nu e prima dată când, pe internet, turiștii dezamăgiți de vacanțe își povestesc experiențele. Tot vara aceasta, două turiste, mamă și fiică, au avut parte de o pățanie de zile mari, tot în Grecia.

Femeile au comandat două porții de picioare de crab, o mâncare care, în mod normal, nu costă foarte mult, și două băuturi. La fel ca în cazul restaurantului din Lefkada, nici la barul de pe plajă nu erau trecute prețurile produselor în meniu. În momentul în care a venit nota de plată cele două au fost informate că trebuie să plătească aproape 50 de euro pentru ce au comandat.

Inițial, au refuzat să plătească, fiind înfuriate de nota umflată. Însă patronul localului a început să le amenințe, așa că nu au avut de ales și au achitat. Imediat ce au părăsit localul, cele două au mers glonț la poliție pentru a face reclamație.