Televiziunea Kanal D, premiată pentru “Excelență în industria media”

Kanal D a primit aseară Premiul pentru Excelență în industria media, în cadrul Galei “Business Arena Awards for Excellence 2022”. Evenimentul își propune, an de an, să celebreze companii, personalități din diferite domenii pentru rezultate remarcabile, inspiraționale.

Distincția Kanal D a fost ridicată în numele întregii echipe de Cristina Sava, Director de Marketing și Comunicare al stației, iar alături de aceasta la eveniment s-au aflat și vedete ale televiziunii Kanal D, Raluca Bădulescu și Cristina Dorobanțu.

“ Suntem onorați să primim această distincție, e o bucurie pe care o împărtășim cu întreaga echipă, cu partenerii Kanal D și cu publicul nostru, tuturor le mulțumim pentru acești 15 ani în au fost alături de noi și ne-au inspirat să fim tot mai buni în ceea ce facem. Kanal D și-a păstrat și anul acesta locul 2 în Prime Time, la nivel Național. Iar finalul de an ne aduce și alte bucurii; recent am anunțat că vom avea o nouă stație TV în portofoliul nostru – Kanal D2. Ne bucurăm că putem fi alături de telespectatorii noștri în fiecare zi, că ne putem continua misiunea de a aduce valoare pe piața media din România ”, a declarat Cristina Sava, Director de Marketing și Comunicare Kanal D.

Citeste si: Culiță Sterp, primul mesaj după accident! Ce a declarat artistul- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

Televiziunea Kanal D s-a remarcat în cei 15 ani de existența ca un adevărat trendsetter, a inspirat prin originalitate, îndrăzneală editorială și implicare în viața comunității. Kanal D s-a plasat și anul acesta (ianuarie-octombrie) pe locul doi pe podiumul audiențelor, în Prime Time(20:00 -24:00), la nivel Național, și rămâne un reper de profesionalism și bune practici într-un mediu extrem de competitiv. Succesul Kanal D a fost posibil datorită viziunii unui lider, Ugur Yesil, CEO și Executive Board Member Kanal D și Radio Impuls, și a unei echipe unite și

dedicate.

Kanal D face parte din Grupul Dogan Media Internațional, reprezentat de trei divizii puternice, complementare: TV (Kanal D), Radio (Radio Impuls, cu 14 licenţe) şi Digital (site-urile kanald.ro, stirilekanald.ro, wowbiz.ro, Kfetele.ro, radioimpuls.ro, canalul de YouTube theXclusive și WOWnews). Recent, Kanal D a obținut aprobarea CNA pentru preluarea București TV și a început un proces de rebranding, astfel că publicul se va bucura de o nouă televiziune, Kanal D2. De asemenea, Radio Impuls a obținut aprobarea CNA pentru noi licențe de emisie.