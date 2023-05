Tenorul Alessandro Safina a sustinut un concert fabulos alaturi de Placido Domingo

Anul 2023 se anunta unul fabulos pentru Alessandro Safina. Celebrul tenor italian si-a programat un turneu de zile mari. A inceput in Liban, Beirut, a continuat in Turcia in Kemer si Antalya, iar la sfarsitul lunii aprilie a urcat pe scena alaturi de marele tenor Placido Domingo.

Cei doi remarcabili cantareti de opera au sustinut un concert de neuitat pentru publicul prezent in sala Palatului Forumurilor Internaționale din Tashkent, Uzbekistan, sub bagheta uimitorului dirijor italian Gaetano Lo Coco.

Pe scena au mai urcat Marina Monzo, cantareata de opera spaniola si studenta a Conservatorului de Stat din Uzbekistan si Bekhzod Davronov, castigatorul premiului 2 al Operalia, cel mai important concurs muzical, destinat tinerilor interpreti de opera, fondat de Placido Domingo in 1993.

Alessandro Safina isi continua turneul in luna mai in Armenia, Bulgaria, Serbia si Romania. Astfel, iubitorii muzicii clasice si nu numai vor avea ocazia sa se bucure de vocea unica si muzica celebrului tenor pe data de 26 mai 2023 la Salii Palatului din Bucuresti. Publicul roman va bucura de compozitii noi, dar si hituri celebre care i-au adus artistului faima mondiala.

Alessandro Safina a devenit faimos in intreaga lume prin vocea sa unica, farmecul natural si curajul creativ.

De-a lungul timpului, Alessandro a daruit lumii duete muzicale uimitoare cu Sarah Brightman, Elton John, Ewan McGregor, Barbara Hendricks si Sumi Jo. In plus, a aparut in filme si pe coloane sonore de film, inclusiv in "Moulin Rouge!" al lui Baz Luhrmann.

Biletele pentru concertul pe care Alessandro Safina il va sustine pe 26 mai, ora 19:30 la Sala Palatului, se gasesc in format electronic pe www.eventim.ro si format printat la casa de bilete a Salii Palatului sau in magazinele Flanco, Muzica, IQ BOX si pe terminalele Selfpay.

