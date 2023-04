Tensiunea a atins cote maxime la "Bravo, ai stil". Iris a clacat. A încercat să evite situația, dar într-un final a răbufnit: "Am ajuns la capătul puterilor"

In articol:

Concurentele din cadrul emisiunii ”Bravo, ai stil”, difuzată pe Kanal D2 și moderată de Ilinca Vandici, fac tot ce pot pentru a fi cele mai bune, însă stresul își spune cuvântul, iar în ediția de astăzi a show-ului de modă, una dintre participante, Iris, a clacat și a spus tot ce avea pe suflet, chiar în culise, în timp ce se pregătea pentru defilare.

Tânăra a mărturisit că a ajuns la capătul puterilor, deși competiția este încă la început. De asemenea, Iris a mai precizat că se simte rușinată de ceea ce i se întâmplă și speră să fie trimisă acasă.

"Numai, eu nu mai am energie. Am ajuns la capătul puterilor și abia am început. Mi-e rușine de mine, nu știu ce caut în competiția asta, vă rog frumos să mă trimiteți acasă.

Nu mai pot. Nimic nu e mai important în viață decât sănătatea mea psihică. Eu poate par o persoană cu psihicul foarte tare, chiar sunt o persoană psihică și rațională, dar mi-e foarte ușor să ajung la capătul puterilor. Cel puțin ieri așa am simțit și sunt încă în același asentiment. Nu știu dacă locul meu e aici, habar n-am", a mărturisit Iris în culise, în timp ce se pregătea pentru defilare.

Ce a spus Iris, atunci când a ajuns în fața colegelor și a juraților

Ajunsă în fața juraților și a colegelor sale, Iris a precizat că nu își găsește locul în competiție și, într-un moment de sinceritate, tânăra a dezvăluit că nu este sigură că a luat decizia corectă, aceea de a fi prezentă în cadrul emisiunii ”Bravo, ai stil”.

"Eu foarte greu ajung la capătul puterilor, nu știu ce se întâmplă cu mine. Parcă nu-mi găsesc locul. Îl găsesc, după îl pierd din nou, am impresia că am așa, sclipiri de inteligență, după dispar. Nu mă simt în totalitate eu. Nu știu de ce și ce se întâmplă exact, nu mi-am dat seama încă. Sper să-mi revin. Am așa un feeling că nu sunt cea mai bună versiune a mea în momentul ăsta, și nu mă refer doar stilistic. Eu așa, cu mine. Și atunci poate m-am băgat în proiectul ăsta fără să fiu pregătită să-l duc cum aș fi putut poate să-l duc în alt context din viața mea. Am fost și sfătuită din mai multe direcții, mai mult sau mai puțin, să mă duc, să nu mă duc. Am fost așa, pe un picior de 'vino', pe un picior de 'pleacă', și acum nu știu dacă am luat decizia corecta. Dar sunt aici și o să mă comport ca atare", a explicat Iris, în platoul "Bravo, ai stil", în fața juraților și a celorlalte concurente.