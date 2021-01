Tensiuni în echipa Faimoșilor! Alexandra Stan, pusă la colț de Cătălin Moroșanu: „Femeie, vrei să mori?”

Au apărut primele neînțelegeri în echipa Faimoșilor! Alexandra Stan a fost acuzată că este fițoasă.

Experiența din Republica Dominicană nu este una ușoară, iar concurenții de la Survivor România încep să vadă acest lucru pe zi ce trece. În cel de-al doilea episod, tensiunile au început să crească în echipa Faimoșilor. Mai multe plângeri au venit la adresa Alexandrei Stan. Jador a spus despre celebra cântăreață că este puțin fițoasă și i este dor de confortul de acasă.

„Lui Stan nu îi convine nimic. E puțin fițoasă, dar e un om care a muncit extraordinar de mult. S-a obișnuit cu confortul de acasă”,a declarat Jador.

„Mi-am dat seama că chiar suntem la Survivor. Aș prefera să fiu pe traseu. N-am mâncat cam deloc, am mâncat doar cocos. Ne-am prins așa care e treaba cu cocosul. Eu încerc să fiu cât mai ok cu toată lumea, observa unele lucruri, n-ai cum să nu le oservi. Sper să fie toată lumea ok și cu mine”,a mărturisit Alexandra Stan.

Cătălin Moroșanu a început să o critice pe blondină din mai multe motive, iar cei doi au început să aibă o discuție mult mai tensionată. „Mă, femeie, vrei să mori pe aici?!”,i-ar reproșat Cătălin Moroșanu Alexandrei Stan.

Cătălin Moroșanu, conflict cu Alexandra Stan în cel de-al doilea episod de la Survivor România 2021[Sursa foto: Captură KANAL D]

Jador, dezvăluiri neașteptate la Survivor România! A venit în Repblica Dominicană pentru a o uita pe fosta lui iubită

Jador a venit la Survivor România cu un scop clar: să o uite pe fosta lui iubită! Cântărețul a făcut mai multe dezvăluiri neașteptate în cel de-al doilea episod al competiției Survivor România 2021 .

„Am lăsat-o pe fosta mea. O iubesc la fel de mult ca pe mama. M-am gândit puțin la ea, mi-a curs o lacrimă... Dar vreau să uit. Își bate joc de mine pentru că sunt om bun. Nu se gândea la mine, se gândea doar la ea. Nu se gândea că am nevoie de o femeie lângă mine, că eu muncesc atât de mult, muncesc cu nopțile. Sincer, o iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine. Nu se gandeste la mine si la fericirea mea, ci doar la ea! Vreau să o uit neapărat. Am venit aici să o uit și să devin un om mai bun. O să fie ca un post pentru mine, fix așa am gândit când am plecat de acasă”,a dezvăluit Jador, în al doilea episod de la Survivor România.