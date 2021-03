Tensiuni la Survivor România! Sindy de la Războinici s-a întors împotriva lui Sorin: „E slab pe traseu!”

In articol:

Jocul de imunitate de la Survivor Românai 2021 a fost pierdut vineri seara de Războinici. Deși echipa albastră din Republica Dominicană a câștigat 5 puncte la rând, Faimoșii au avut o revenire spectaculoasă și au înscris 7 puncte consecutiv. Meciul a fost unul strâns, dar echipa vedetelor a reușit să câștige ultimul punct la ștafetă.

Sindy de la Survivor România îl învinovățește pe Sorin

După Consiliul de nominalizare de la Survivor România 2021, nu au întârziat să apară și primele discuții privind verigile slabe din echipă. În fața Mellinei, Sindy a recunoscut că e de părere că Sorin este destul de încet pe traseu.

„Nu te supara, dar Sorin este slab pe traseu. Si daca ar fi ca el sa fie la traseu cu cei mai rapizi dintre toti baietii, n-are sanse, n-are cum sa... N-are timp, chiar daca e bun pe final, n-are timp sa ajunga. N-ai cum”, i-a mărturisit Sindy coechipierei sale, Mellina, într-o discuție privată pe plajă.

Sindy și Mellina de la Războinici, Survivor România 2021 [Sursa foto: Captură KANAL D]

„Noi am vrut sa dam totul acolo pe teren si Sorin s-a gandit ca, „ce conteaza, eu merg mai incet pe traseu, nu vreau sa ma accidentez, poate iau punct, eu sunt norocos pe partea finala, tot timpul castig!” sau nu stiu poate au ei in gandul lor ca ei castiga de fiecare data pentru ca ei sunt cei mai buni la partea finala!", a mai spus Sindy de la Survivor România 2021.

Citeste si: Aceasta a fost ultima mare dorință a Corneliei Catangă inainte să moară- bzi.ro

Marius Crăciun de la Survivor România, nominalizat spre eliminare

După ce Războinicii de la Survivor România 2021 au pierdut primul joc de imunitate al săptămânii, Marius Crăciun a fost nominalizat spre eliminare de coechipierii lui.

„Ținând cont de faptul că în ultima perioadă eu am adus cele mai puține puncte și am stabilit că vpm vota pe acest criteriu, mă așteptam. Când am plecat de acasă nu m-am gândit că o să fiu pus în situația asta atât de devreme, dar la Survivor e posibil orice. Am o stare liniștită și sunt supărat pe mine, pentru că am ajuns în această situație fix din cauza mea.

Citeste si: Simona Hapciuc de la Survivor România 2021, decizie incredibilă! Ce vrea să facă pentru familia ei

Citeste si: Secretul din spatele simbolului necunoscut de pe tricoul lui Zanni! Ce înseamnă de fapt și cum îl poate îmbogăți pe faimos? EXCLUSIV

Citeste si: Roxana Ghiță și Romina de la Survivor, ceartă în direct din cauza lui Andrei Dascălu: „Îți era frică de...”

Știam că eu voi fi nominalziat și eram împăcat. Colegii mei au știut ce au avut de votat, cred că e un vot cu scopul spre motivare și revenire. Să îmi dau semaa cum e să fiu nominalizat și apoi să îmi revin, să nu mai ajung în această poziție. Cei de acasă, dacă au votat, le mulțumesc că sunt lângă mine. Dacă nu, ce o vrea Dumnezeu să se întâmple”, a spus Marius Crăciun.