Tensiunile au atins cote maxime în platoul "Bravo, ai stil". Beatrice, acuzată că nu acceptă niciun sfat atunci când vine vorba despre ținutele cu care defilează. Colegele i-au atras atenția: "Când îi spui că nu îți place ceva, gata, s-a încheiat"

Cu fiecare ediție care trece, la ”Bravo, ai stil” se încing și mai rău spiritele, rând pe rând concurentele ajung în jurul multor controverse.

De data aceasta, cea care a fost luată în vizor de toate celelalte aspirante la titlul de ”Cea mai stilată femeie din România” este Beatrice.

Beatrice, acuzată că nu acceptă niciun sfat atunci când vine vorba despre ținutele cu care defilează [Sursa foto: Captură video]

Beatrice nu este pe placul rivalelor sale

Tânăra a dovedit încă din prima ediție că este încrezătoare în forțele proprii și că nu vrea să aplece urechea în stângă și în dreapta. Doar că astea acum, deși ea la consideră atribute, i-au atras antipatii din partea rivalelor sale.

Ilinca Vandici: Vreau să știu când se transformă Beatrice, că sunt curioasă?

Colegele lui Beatrice: Când îi este atacată ținuta, când îi spui că nu îți place ceva la ținută, gata, s-a încheiat.

După ce fetele, la unison, și-au spus părerea despre Beatrice, de fapt, despre atitudinea ei în fața comentariilor pe care ele le au la adresa ținutelor îmbrăcate de aceasta, a venit și replica celei puse la colț.

Beatrice se apară și spune că, de fapt, ea ascultă toate părerile ori sfaturile colegelor, dar nu le pune în aplicare pentru că nu consideră că i se potrivesc.

Poate că da, subliniază ea, sfaturile celorlalte, în special ale Andreei și Constanței, ar fi bune pentru ele, pentru a apărea ele alt fel în fața juriului, dar nu și ea.

Și asta pentru că, notează Beatrice, atunci când îmbracă o ținută, ea o probează de multe ori, o verifică și este foarte atentă la toate detaliile, fiind mereu sigur că totul o reprezintă și este perfect pentru ea, cel puțin.

Chiar și așa, însă, Constanția și Andreea spun că toate celelalte concurente de la Kanal D2 iau în seamă tot ce li se sugerează, numai Beatrice are mereu ceva de spus, în contradictoriu, fără să se gândească măcar o secundă că, poate, și altcineva în afara de ea, are dreptate.

Beatrice: Le-am explicat fetelor în spate, a zis Andreea că eu nu sunt niciodată de acord cu ce zic ele. Am zis că pe undeva poate au fost și momente în care am fost de acord, dar când nu sunt de acord înseamnă că eu mi-am vizionat ținuta cu mult timp înainte și nu aș fi schimbat nimic la ea. Și atunci ce zic ele da, ar fi potrivit pentru ele, dar nu pentru mine. Nu este nimic greșit să-și exprime părerea, accept părerea, dar dacă mie îmi place ținuta mea așa cum este, asta nu înseamnă că le atac sau că sunt rea. Pe Andreea a deranjat-o că de ce nu le aprob, de ce nu aprob ce zice ea.

Andreea: Nu, eu nu vreau să fiu de acord cu noi sau cu mine, ci mereu când ți-am comentat ținuta am simțit așa de la tine, ca și cum ți-ai pune ceva în față. Ca și cum orice ce ți-aș spune nici măcar nu ai auzi.

Beatrice: Nu este cazul, am zis de fiecare dată, este părerea voastră, a ta, o respect, dar dacă eu văd ținuta mea într-un anumit fel e greu să mi-o imaginez cum ți-o imaginezi tu. Dar este perfect în regulă ca și tu să ți-o imaginezi diferit pentru tine.

Constanția: Am observat că orice i-am spune lui Beatrice mereu spune: 'Nu, mie îmi place, eu fix așa am vrut să văd, nu eu nu văd culoarea asta'. La alte concurente am văzut, când mai avem sugestii: 'Uite, puteai să-ți pui o jachetă', noi suntem: 'Da, ok, bine', adică noi înțelegem că funcționează ce ne spun alte colege. Doar că Beatrice niciodată nu este de acord cu noi, când îi oferim o sugestie, că este o idee bună.

Beatrice: Păi sunt foarte sigură pe ținutele mele.

Constanția: Nu poți să vizualizezi și o altă variantă?

Beatrice: Pot să vizualizez, dar pentru cine propune, nu pe mine, pentru că eu deja am ales să port ținuta aia într-un anumit fel.

