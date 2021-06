Teo Trandafir, dezvăluiri sincere despre iubitul fiicei sale! „Nu i-am dat niciodată...”

Teo și Maia Trandafir [Sursa foto: Instagram] 12:37, iun 24, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Teo Trandafir a dat din casă și a spus totul despre relația fiicei sale și despre cum se înțelege ea cu iubitul Maiei. De curând, tânăra a împlinit 17 ani, vârsta la care se simt primii fluturi în stomac.

Fiica ei și-a făcut un iubit, iar prezentatorea Tv l-a cunoscut și deja și-a format o părere despre băiat.

Teo și Maia Trandafir [Sursa foto: Instagram]

Cum a decurs întâlnirea dintre Teo Trandafir și iubitul fiicei sale

Maia este centrul universului prezentatoarei TV. Cele două au o relație mamă-fiică aparte și sunt cele mai bune prietene. Astfel, după ce Maia s-a îndrăgostit și și-a făcut o relație, vedeta a fost prima care a aflat. Ba mai mult, fata i l-a și prezentate mamei sale, care și-a format deja o părere despre relația celor doi.

Prezentatoarea spune că cei doi sunt un cuplu inocent și drăgălaș, iar întâlnirea a decurs de minune, s-au acomodat foarte repde, iar emoțiile au dispărut și au putut să vorbească despre absolut orice.

„ Este o relație adolescentină frumoasă. Lucrurile au decurs firesc, am stat la masă, ne-am bucurat. La început a fost mai liniște, dar ni s-au dezlegat limbile repede, pentru că eu am grijă să fiu volubilă, iar Maia are grijă să îmi spună de fiecare dată: „Ai grijă să fii drăguță!”. Maia este un copil normal și aduce în casă copii normali. Eu acasă nu sunt vedetă de televiziune, sunt mamă”, a povestit Teo Trandafir pentru Viva.ro.

Teo și Maia Trandafir [Sursa foto: Instagram]

Teo Trandafir, despre cel mai important sfat pe care i l-a dat fiicei sale

Vedeta este de părere că cele mai important lecții le înveți de la viață, atunci când te lovești de probleme.

Fiicei sale nu i-a dat niciun sfat despre nimic, a explicat Teo, ci doar i-a spus că viața este preascurtă pentru a face lucruri care nu o fac fericită.

„ Nu există un asemenea sfat. Nu i-am dat niciodată niciun sfat despre nimic. I-am spus că în această viață nu trebuie nimic, trebuie doar să fie fericită, nu este obligată să facă nimic din ceea ce nu este obligată. Viața, nu eu, o să o învețe că sunt momente în care trebuie să mai înghiți câte o gălușcă. Sfatul meu rămâne, însă, același!”, a mai adăugat vedeta de televiziune.