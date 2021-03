In articol:

Teo Trandafir a acceptat invitația de a veni acasă la Măruță, după ce multă vreme s-ar fi speculat despre cei doi că ar fi în relații de rivalitate.

Interviul, presărat cu multe dezvăluiri și momente de amuzament, a pornit de la ceea ce au cei doi prezentatori TV în comun, și anume, pasiunea pentru televiziune.

Întrebată pe cine nu a avut invitat în emisiunea, Teo a răspuns cu sinceritate:

"Pe cine nu am adus niciodată în vremurile de atunci...pe Corneliu Vadim Tudor".

Cătălin Măruță a mărturisit că emisiunea lui s-a confruntat cu o situatie neprevăzută după ce Corneliu Vadim Tudor a venit la ei în platou.

" Noi l-am avut invitat, drept dovadă am avut închisă emisiunea vreo 15 minute. Un mesaj de la CNA a fost difuzat, pentru că știm, Corneliu Vadim Tudor era mai slobod la gură așa că am reușit să închidem pentru prima dată PROTV-ul în istoria televiziunii.", a povestit Măruță.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Totuși, ani mai târziu, avea să aibă loc și întâlnirea dintre Teo și Vadim Tudor.

"În ultimii ani am avut șansa să fiu cu domnia sa în discuții. Un om fabulos care m-a lăsat cu o amintirea frumoasă. Citeam Nietzche pe atunci și am avut noroc, pentru că exact când a venit Vadim Tudor s-a întâmplat o defecțiune tehnică și nu puteam să luăm nimic, nici beta, nici nimic, nu mergea MCR-ul. Și stăteam față în față cu Corneliu Vadim Tudor care mă duce către Nietzche. A fost ca ceva venit din cer! Zic: "Mamă, a intrat la mine pe ogor, pe bătătură!" Și încep să îi vorbesc despre "Calul din Torino", iar el îmi zice...<<"Doamna Teo, nu...este "Calul din Milano">> Eu am insistat că e "Calul din Torino", el mă contrazicea și am tot ținut-o așa. Norocul meu a fost că eu cititsem "Calul din Torino" cu o zi înaine, deci nu avea cum să fie din Milano de ieri și până azi. Și după aia ne-am cerut scuze reciproc, mai ales el mie, și am rămas într-o frumoasă relație.



Teo Trandafir și Cătălin Măruță au spulberat mitul rivalității dintre ei: "Tu nu mi-ai luat mie locul"

Cătălin Măruță și-a arătat admirația față de Teo Trandafir și i-a recunoscut că, pe vremea când lucra la TVR, la "Tonomatul de pe 2", obișnuia adesea să fure invitații de la emisiunea lui Teo, difuzată la orele după amiezii.

"Aflam ce invitați urma să ai și îi sunam și îi intrebam dacă nu vor să vină la noi în emisiune. Le spuneam că la noi pot sta să vorbească și două ore, la Teo, doar 10 minute", a povestit Măruță.

cei doi colegi de breaslă au clarificat și faptul că nu a existat și nu există rivalitate între ei.

"Înainte să semnez cu PRO, te-am sunat pe tine, Teo, să îți cer părerea, să știu în ce mă bag. E ceva ce nimeni nu știe".

" Tu nu mi-ai luat mie locul. Pentru ca nu a fost al meu niciodata. Un om care moare, dupa el se naste altul. Asta nu inseamna ca un nou nascut ia viata celuilalt. Oricum se terminase", a declarat Teo.

" Ma bucur ca spui asta pentru ca mi-ai luat o mare povara de pe suflet", a mai adăugat Măruță.