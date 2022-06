Teo Trandafir, interviu emoționant de ziua sa de naștere! Vedeta a dezvăluit care este cea mai mare realizare din viața ei, până la vârsta de 54 de ani: "Cel mai important și complicat lucru pe care l-am făcut vreodată" | EXCLUSIV

In articol:

La mulți ani, Teo Trandafir! Astăzi, 2 iunie, Kanal D și-a celebrat una dintre cele mai îndrăgite moderatoare. Bineînțeles că am avut grijă să îi oferim o aniversare pe măsura talentului și personalității ei și anume grandioasă.

Teo Trandafir a împlinit vârsta de 54 de ani

Teo Trandafir, cunoscuta prezentatoare TV, a împlinit astăzi, în a doua zi a lunii ce anunță oficial venirea verii, frumoasa vârstă de 54 de ani. Cu această ocazie, în platoul emisiunii ce îi poartă numele, aflată pe post din 2013, a avut loc o petrecere de zile mari.

Așa se face că, an de an, ziua de 2 iunie este una cu o însemnătate aparte pentru cei care o cunosc pe vedeta noastră. Tocmai de aceea, cu mic, cu mare, multe de nume celebre s-au adunat astăzi în platoul emisiunii sărbătoritei, cu daruri, urări și voie bună la purtător pentru a celebra încă un an bun din viața moderatoarei.

Cea mai mare realizare a lui Teo Trandafir

Cu siguranță, Teo Trandafir este un personaj unic în lumea moderatorilor TV. Emisiunea ei este difuzată de ani întregi pe TV, iar românii încă nu s-au plictisit de ea, ba mai mult, o iubesc tot mai tare pe emisie ce trece. Pe lângă cariera de succes, Teo Trandafir are și o poveste de viață incredibilă.

În toate interviurile pe care le acordă, povestește lucruri fascinante despre ea, după care s-ar putea scrie o carte sau regiza o întreagă peliculă.

De ziua ei de naștere, Teo Trandafir a stat de vorbă și cu jurnaliștii WOWbiz.ro, cărora le-a dezvăluit, în exclusivitate, care este cea mai mare realizare a ei până la vârsta de 54 de ani.

"Cred că orice mamă ar spune că e vorba despre copilul ei și nu aș face excepție, pentru că aș minți. Faptul că fiica mea a împlinit 18 ani și pot considera că am dus deja un bebeluș la vârsta maturității este cel mai important lucru pe care l-am făcut vreodată și cred că cel mai complicat, într-un fel.", a declarat Teo Trandafir, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Având o carieră longevivă și plină de împliniri, dar și o viață frumoasă, liniștită, cu toții se întreabă dacă este ceva ce Teo Trandafir nu a făcut încă, dacă a mai rămas un vis pe care vedeta nu a reușit încă să și-l îndeplinească. Ei bine, răspunsul este afirmativ, însă prezentatoarea Teo Show are certitudinea că totul va fi așa cum își dorește.

"Mai sunt vise pe care încă nu mi le-am îndeplinit, însă încerc să le iau pas cu pas și sunt convinsă că Dumnezeu le va rândui în așa fel încât ele vor veni atunci când va trebui.", a mărturisit Teo Trandafir, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.