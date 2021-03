Teo Trandafir, mentorul lui Dorian Popa. Artistul a făcut dezvăluiri despre prezentatoarea TV: ”Are niște replici extraordinare”

In articol:

Dorian Popa este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. Cântărețul a devenit faimos în urma serialului ”Pariu cu Viața”, acolo unde a jucat în rol principal. De atunci, viața lui Dorian s-a schimbat radical, iar după mulți ani de muncă, artistul se poate lăuda cu o carieră de succes nu doar în muzică. Dorian este celebru în mediul online și pentru vlog-urile pe care le face și prin care-și ține fanii la curent cu toate evenimentele din viața lui.

Citeste si: Dorian Popa, bun prieten cu motociclistul mort în fața Parlamentului! De ce nu a mers la înmormântare: „Te va iubi mereu fratele tău”

Așa cum spune chiar el, nu trece dimineață fără să posteze un vlog pe canalul lui de Youtube.

Cântărețul, plin de energie, a devenit și un influencer în mediul online, acolo unde este urmărit de milioane de oameni. Acesta are nu mai puțin de 2,2 milioane de urmăritori pe pagina lui de Instagram, iar pe canalul lui de Youtube are aproape 2 milioane de abonați.

Citeste si: Criminalul de la Onești, mesaj de pe patul de spital: ”Îmi iau un pistol și te împușc în cap!”- bzi.ro

Teo Trandafir, mentorul lui Dorian Popa

Dorian Popa a fost invitatul de 12 în emisiunea de la Radio Impuls, prezentată de Cosmin Cernat. Artistul a mărturisit că a făcut un curs cu celebra prezentatoare TV, Teo Trandafir, de la care a învățat foarte multe lucruri bune.

Dorian Popa[Sursa foto: Captură foto]

Citeste si: Dorian Popa, despre motivul pentru care nu poate face copii! Nu mulți știu asta despre cântăreț: „Încă îmi e frică...”

„Eu sunt cu sufletul pe tavă. Am învățat asta de la colega ta Teo Trandafir. Am făcut un curs cu ea și am înțeles acolo că trebuie să-ți „vomiți sufletul”, citez, pentru că Teo are niște replici extraordinare și dacă înțelegi ce vrea să spună și ce trece prin tine ți se deschide creierul. Eu mi-am dat seama că ăsta sunt și da, sunt genul ăla de artist căruia îi place atenția”, a povestit Dorian Popa în cadrul interviului de la Radio Impuls.