Teo Trandafir, mesaj emoționant pentru Amna după ce a aflat de ce nu se poate întoarce în România. Prezentatoarea TV este îngrijorată: „O aștept...”

Teo Trandafir a fost impresionată de parcursul Amnei în competiția Survivor România 2021. După ce concurenta a fost eliminată, prezentatoarea TV și-a exprimat îngrijorarea pentru starea de sănătate a Faimoasei.

Teo Trandafir, mesaj emoționant pentru Amna

Amna nu se poate întoarce în România, după ce a fost eliminată de laSurvivor 2021 ,

din cauza problemelor de sănătate. Medicii nu și-au dat acordul ca ea să poată zbura, pentru că organismul vedetei este prea slăbit după două săptămâni de competiție.

Totuși, Amna se simte din ce în ce mai bine, prilej cu care le-a spus fanilor că în câteva zile va reveni în țară. „Din cauza problemelor de sănătate, doctorii spun că organismul meu nu e pregătit pentru un zbor atât de lung. Așa că, sunt nevoită să mai rămân câteva zile aici. Abia aștept să pot să vin acasă,"a declarat artista. În acest timp, Teo Trandafir i-a transmis Amnei că o așteaptă acasă cu drag.

Amna, prima concurentă eliminată de la Survivor România 2021

Primul concurent eliminat de la Survivor România 2021, sezonul 2 , este Amna. Artista consideră că perioada petrecută în jungla Dominicană a ajutat-o să-și depășească limitele și să se descopere. Cât despre colegii săi, cântăreața are numai cuvinte de laudă. Ea spune că Faimoșii sunt ca familia ei.

„Mult mai puternică! Deși poate pentru telespectatori sau poate pentru colegi nu am fost suficient de puternică! Eu mi-am depășit niște limite! Am învățat să stau cu mine! Eram tot timpul într-o fugă nebună în București, telefoane, Instagram-ul, Facebook-ul, rețelele de socializare, lucruri de făcut, niciodată nu apucăm să stau cu mine! Am întâlnit niște oameni, bine îi știam, dar aici, cum spuneau și Războinicii, suntem familie!

Seară nu ai televizor, nu ai telefon, tot ce poți să faci e să comunici cu aproapele tău! Nu-i nimic întâmplător că se întâmplă așa! Starea mea de sănătate era din ce în ce mai slăbită și nici în momentul acesta nu sunt foarte bine! Așa a vrut Dumnezeu să se întâmple și le mulțumesc tuturor susținătorilor de acasă și că au înțeles că eu nu mai pot continuă! Iar colegii mei nu mai sunt colegi sunt prieteni și sunt familie de fapt!

Și mai departe o să fiu cea mai fericită când o să ne întâlnim la alte emisiuni sau pe stradă sau în studio! Și vreau să vă aplaud din tot sufletul! Vă mulțumesc pentru tot ce m-ați învățat! Survivor România e o adevărată experiență pe care merită s-o trăiești și mai departe vă dorescsă câștigați mâncare cu toții , știu cât de importantă e că să puteți să continuați! Și sunt sigură că o să va urmăresc de câte ori o să fiu acasă! Da, vă votez! O să vă susțin de acasă! Vă mulțumesc!”, a spus Amna înainte să-și părăsească echipa.