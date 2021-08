Teo Trandafir, mesaj emoționant pentru Anamaria Prodan! A vrut să afle chiar de la ea: ”Frumoși, fără griji și plini...”

In articol:

Teo Trandafir și Anamaria Prodan se cunosc de mult timp și au o relație apropiată. Sexy-impresara a postat, pe contul ei de Instagram, o fotografie superbă cu ea și băiețelul ei, care a împlinit frumoasa vârstă de 13 ani. Ei bine, urările au început să curgă pe Instagram, iar nume mari din showbiz-ul românesc i-au apreciat fotografia vedetei și i-au transmis cele mai frumoase mesaje.

” La mulți ani îngerul meu 🙏❤️ sa ți dea Dumnezeu toată fericirea ,iubirea si sănătatea din lume !Esti UNIVERSUL NOSTRU, DRAGOSTEA NOASTRĂ, VIAȚA NOASTRĂ! #happybirthday #lovemyson💙 #proudmom #happy13thbirthday ❤️❤️”, este mesajul plin de iubire scris de Anamaria Prodan.

Printre urările primite în mediul online, Anamaria Prodan a primit un mesaj emoționant și de la Teo Trandafir, celebra prezentatoare de televiziune, care-i este și apropiată.

Teo i-a transmis toate cele bune:”, este mesajul lui Teo Trandafir, de la fotografia postată de Anamaria Prodan.

Mesajul lui Teo Trandafir[Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan le-a închis gura curioșilor

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf formează traversează o perioadă dificilă, în care zvonurile despre divorț și presupusele amante ale soțului ei sunt din ce în ce mai multe.

Vedeta a postat o fotografie cu familia ei pe Instagram, în care a vorbit despre importanța familiei și a echilibrului. În secțiunea de comentarii, Anamaria Prodan a transmis că vrea dovezi clare atunci când vine vorba de soțul ei, altfel toate aceste zvonuri nejustificate vor face rău familiei sale.

„ VA ROG SA ADUCEȚI DOVEZI SOLIDE DESPRE FIECARE LUCRU DAU FAPTA PE CARE O MENȚIONAȚI ZILNIC IN PRESA! DESPRE BEȚIILE LUI REGHE, DESPRE AMANTELE LUI REGHE. CINE SUNT SI DE UNDE VIN? CE I AU LUAT SI CE LE A DAT? CE A FURAT DIN CASA LUI SA DEA ANANTELOR? CE BUSINESS URI A DESCHIS AMANTELOR? CE CASE SAU CE TRANSFERURI A FĂCUT AMANTELOR! Daca credeți ca acest bărbat ar putea sa decada in ochii copiilor lui, a familiei lui, a jucătorilor lui, a tututor celor ce l admira si a făcut toate aceste lucruri înseamnă ca merita să fie scos in fata si arătat cu degetul de o tara întreaga. Daca așa ati considerat voi ca REGHECAMPF merita sa apăra zilnic pe primele pagini ale ziarelor cuplat cu tot felul de gunoaie înseamnă ca aveți probe”, a transmis Anamaria Prodan.