Teo Trandafir, răspuns neașteptat despre Dana Budeanu, în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” VIDEO

Teo Trandafir a fost provocată de Denise Rifai să vorbească despre pasiunea sa pentru bijuterii, dar și despre comentariile Danei Budeanu, care nu a avut cuvinte frumoase în ceea ce privește vestimentația vedetei tv.

”Dana Budeanu spunea despre tine în felul următor: ”Teo se îmbracă pilaf, dar nu contează, farmecul e una, kilogramele sunt alta”, a reamintit Denise Rifai o replică a Danei Budeanu referitoare la Teo Trandafir.

Teo Trandafir despre Dana Budeanu

Cu toate acestea, întrebarea lui Denise Rifai s-a referit la colecția de bijuterii pe care știe că o are Teo Trandafir, spunând că i le-a admirat întotdeauna. ”Câte kilograme de aur ai acasă?”, a întrebat-o pe vedeta tv.

”Am avut. Din nefericire, am trecut prin foarte multe și o mare cantitate a fost înstrăinată. Dar nu mă supără. Am rămas în ultimul timp la același set, deși am niște bijuterii…chiar am niște bijuterii!”, i-a răspuns Teo Trandafir.

Teo Trandafir: Dana Budeanu mi-a făcut unul dintre cele mai importante complimente

În ceea ce privește comentariile Danei Budeanu referitoare la ținutele sale, Teo Trandafir a avut un răspuns neașteptat.

Dana Budeanu, despre Teo Trandafir

”Dana Budeanu avea dreptate, spunea așa ”Când vine vorba despre dive, indiferent de ce spuneți voi, eu voi împărți ecranul în două: Mihaela Rădulescu și Andreea Marin. Din punctul meu de vedere, Teo nu există” Nu te uiți la Teo ca să vezi în ce e ămbrăcată”. Eu consider asta unul dintre cele mai importante complimente care mi s-au făcut vreodată, pentru că prețuiesc doar lucrurile cărora nu le pot da foc. ”Trențele”, indiferent cât de prețioase ar fi, cu un pic de benzină le rezolvi. Încearcă asta și cu bijuteriile: diamantele nu ard! Da, la bijuterii mă pricep și am avut o mare problemă cu asta, dar e posibil ca în câțiva ani, când se va calma și criza, să-mi reiau colecțiile”, a spus Teo Trandafir în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.