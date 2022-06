Teo Trandafir, sărbătorită în direct! Surprizele s-au ținut lanț în platoul emisiunii. Ce vedete i-au urat „La mulți ani!”

In articol:

Teo Trandafir, cunoscuta prezentatoare TV, a împlinit astăzi, în a doua zi a lunii ce anunță oficial venirea verii, frumoasa vârstă de 54 de ani. Cu această ocazie, în platoul emisiunii ce îi poartă numele, aflată pe post din 2013, a avut loc o petrecere de zile mari.

Așa se face că, an de an, ziua de 2 iunie este una cu o însemnătate aparte pentru cei care o cunosc pe vedeta noastră. Tocmai de aceea, cu mic, cu mare, multe de nume celebre s-au adunat astăzi în platoul emisiunii sărbătoritei, cu daruri, urări și voie bună la purtător pentru a celebra încă un an bun din viața moderatoarei.

Teo Trandafir a împlinit 54 de ani

Pe lângă cei doi colegi de emisiune care-i sunt aproape zilnic, Mihai Mitoșeru și Bella Santiago, în platou au pășit și Raluca Bădulescu, Liviu Guță, Ana Maria Barnoschi, Emilian Nechifor, Andrei Bănuță, Juno, Lidia Buble, Bogdan de la Ploiești și mulți alții.

Însă, invitații surpriză au fost Bursucu, cel alături de care Teo Trandafir a prezentat multe sezoane ale emisiunii, acum el fiind la cârma show-ului matinal ”Dimineața cu noi”, alături de George Tănase și Viviana

Sposub, comediantul Teo, aflat pentru prima dată în platou, dar și un bun și vechi prieten, alături de care Teo și-a petrecut copilăria.

Împreună, în frunte cu Teo Trandafir, au cântat, au dansat, s-au bucurat de preparate alese, pentru că mesele au fost pline de prăjituri, înghețată, pizza și burgeri, s-au tatuat, Bella Santiago, Juno și Bănuță fiind cei care a luat inițiativa, șatena desenându-și temporar un trandafir pe spate, și au depănat amintiri.

Fiecare invitat a mărturisit când și cum a cunoscut-o pe cea care astăzi, după zeci de ani petrecuți în lumina reflectoarelor, este cunoscută drept prezentatoare, producătoare și actriță, cu toții fiind foarte recunoscători pentru prietenia ce

îi leagă.

”Ne știm cam de zece ani, ne-am cunoscut la un workshop”, a spus Teo Trandafir despre prietenia cu Ana Maria Barnoschi, acum colege la Kanal D.

În replică, pentru că și de manelist o leagă o lungă poveste, Liviu Guță i-a făcut prezentatoarei noastre o declarație de suflet, dar i-a și cântat live.

”Te iubesc din suflet. Mi-am pierdut capul după tine!”, i-a spus Liviu Guță celebrei prezentatoare TV, înainte de a-i dedica o piesă specială.