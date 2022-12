Teo Trandafir spune care este tradiția la care românii nu ar trebui să renunțe niciodată: "Copilul are o senzație de siguranță" | EXCLUSIV

In articol:

Teo Trandafir este, cu siguranță, un personaj unic în lumea moderatorilor TV. Emisiunea ei este difuzată de ani întregi pe TV, iar românii încă nu s-au plictisit de ea, ba mai mult, o iubesc tot mai tare pe emisie ce trece.

Ce ar trebui să știe străinii despre români?

Pe lângă cariera de succes, Teo Trandafir are și o poveste de viață incredibilă. În toate interviurile pe care le acordă, povestește lucruri fascinante despre ea, după care s-ar putea scrie o carte sau regiza o întreagă peliculă.

Teo Trandafir este o mare iubitoare a țării noastre, la rândul ei bucurând românii cu emisiunea proprie, difuzată de ani întregi și reinventată de fiecare dată. Cu ocazia zilei naționale, Teo Trandafir a precizat ce ar trebuie să știe locuitorii celorlalte țări despre România și români, astfel încât să se aporpie de noi.

"Străinii ar trebui să știe despre noi că suntem un popor ospitalier, că ne descurcăm cu ei, că vorbim limbi străine, spre deosebire de alți străini care nu știu decât limba lor, și pe aceea aproximativ. Ar mai trebui să știe că avem munți și avem mare și că putem să îi ducem de colo până colo, într-o singură zi." , a declarat Teo Trandafir, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cel mai frumos loc din România în viziunea lui Teo Trandafir

Teo a traversat toată țara, a văzut cele mai frumoase locuri, însă doar unul dintre ele a fascinat-o cu adevărat. Iată despre ce locație este vorba, aflată chiar în apropiere de capitală.

"E undeva lângă Câmpina. Se numește Apra locul. Mi se pare minunat, pentru că e lângă București și eu sunt un vizitator frecvent.", a mărturisit Teo Trandafir, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Teo Trandafir numește cea mai frumoasă tradiție românească

Tradițiile românești sunt multe și vaste. Teo Trandafir ne-a mărturisit că sunt unele tradiții, precum cele de Sfântul Andrei, în care nu crede și nu le dă curs, dar și altele pe care le consideră extrem de importante pentru poporul nostru.

"Nu am făcut niciodată, nu am crezut niciodată, dar mi se pare foarte funny, pentru că în afară de faptul că nu vin strigoii, că nu există, îți și pute casa îngrozitor, de parcă ai fi făcut tocăniță trei zile fără să te oprești.", a precizat Teo Trandafir, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Astfel că, ajugem la partea în care celebra moderatoare TV numește tradiția ei de suflet. Consideră că fără ea, nu ar mai fi o creștere și o dezvoltarea armonioasă a copilului.

"Cea mai frumoasă tradiție la care nu ar trebui să renunțăm niciodată este trecere pe sub masă a copiilor la sărbătorile de Paște. Atunci când trecem pe sub o masă, copilul are o senzație de siguranță și pentru că în fiecare an, crescând, vede că masa e mai mică, are un reper, își aduce aminte chipurile bunicilor care îl însoțeau, apoi dispariția lor. De fiecare dată când trec pe sub masă și apoi, adulți, renunță la obiceiul ăsta, își aduc aminte de oamenii care i-au născut, crescut, educat și făcut cine sunt azi.", a spus Teo Trandafir, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

