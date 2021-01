Teo Trandafir vrea să se vaccineze împotriva coronavirusului! "O să declanșez o mică isterie..."

In articol:

Una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România este Teo Trandafir. Cu o carieră excepțională în spate, aceasta face primele dezvăluiri și despre viața personală. Vedeta de la Kanal D a vorbit despre ceea ce își dorește de anul 2021, dar și despre relația pe care o are cu fiica ei la momentul actual.

Teo Trandafir se vaccinează împotriva coronavirsului

În cadrul unui interviu, Teo a vorbit despre ce dorințe are pentru anul acesta. Se pare că pe lista ei de dorințe pentru 2021 există și faptul că își dorește să își facă vaccinul împotriva virusul COVID-19. De asemenea, prezentatoarea tv susține faptul că s-a vaccinat întotdeauna și că doar așa se simte mai ocrotită.

Teo Trandafir

"O să declanșez o mică isterie, dar sunt omul care s-a vaccinat dintotdeauna. Sper ca acest an să mă găsească vaccinată și cu rapel făcut cât mai curând. În felul asta m-aș simți mai ocrotită, chiar dacă aș purta în continuare masca. Ar fi un scut de protecție. Mi-am făcut și vaccinul antigripal", a declarat Teo Trandafir, potrivit ciao.ro .

În

plus, Teo Trandafir a mai vorbit și despre relația pe care o are cu fiica sa, Maia. Se pare că cele două o au o relație extrem de frumoasă, iar de cele mai multe ori fata, atunci când are nevoie de îndrumare, vine și apelează la mama ei.

Teo Trandafir

"Relația mea cu Maia este una foarte cool. În momentul în care are nevoie de un sfat vine la mine, dacă nu se încuie la ea în cameră și le gândește. Este un om extrem de înțelept și echilibrat. Da, i-am dat un sfat, încă de când avea trei ani, și anume că în viața asta nu trebuie să faci nimic, fără explicații și argumente. În afară de un singur lucru: să fie fericită", a mai adaugat Teo Trandafir.