Teodor Meleșcanu a rămas orfan de la tată la 12 ani și a avut o copilărie marcată de lipsuri. Mărturii în premieră: "Am muncit la o brutărie și la o fabrică de produs foi de tort"

Teodor Meleșcanu a fost invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" și a povestit despre copilăria sa și cât de mult l-a marcat moartea tatălui său. A dat piept cu greutățile de mic copil, dar l-au ajutat să devină omul puternic de mai târziu.

Teodor Meleșcanu, copilărie marcată de greutăți

Teodor Meleșcanu, invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Celebrul politician român a trecut din mic prin greutăți, însă a luptat și a muncit pentru a scăpa de lipsuri.

"În copilăria mea am avut probleme destul de complicate. La 12 ani tata a decedat și am rămas eu și mama într-o perioadă când nu avea serviciu. A fost dificil și dacă mi-am dorit ceva a fost să reușesc să ies în lume. Aceasta este și cauza pentru care m-a atras sportul. Din Arad nu aveam șansa să călătoresc la București. Mi-am dorit ca prin sport să pot să fac ceva. Am facut polo pe apă 4 sau 5 ani, în divizia A. Am înțeles că polo pe apă e ca și lumea în care trăim: la suprafață toul e bine și frumos și pe dedesupt se dau lovituri foarte dure.", a mărturisit Teodor Meleșcanu în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", de la Kanal D.

Teodor Meleșcanu, orfan de tată la 12 ani

Teodor Meleșcanu [Sursa foto: Captură KANAL D]

Cea mai puternică lovitură de la viață a primit-o când avea doar 12 ani.

Tatăl lui Teodor Meleșcanu a murit la doar 45 de ani. Pe lângă golul și durerea rămase în urma sa, mama lui Teodor Meleșcanu a trebuit să se angajeze la 37 de ani, pentru a întreține familia.

"Era de așteptat, era bolnav, a lucra în mină câțiva ani de zile.

A ajuns la situația în care avea probleme de sănătata foarte serioase și era aproape sigur că în câțiva ani ar fi decedat. Cel care ne-a ajutat enorm a fost bunicul meu, Gheorghe. Se ocupa cu oile, suntem un neam de ciobani, și de fiecare dată venea la Arad să ne aducă de mâncare. Nu am trăit doar din bursa de la școală. În toate vacanțele de vară, eu am muncit. Am muncit la o brutărie, la o fabrică care producea foi de tort, la o legătorie de carți. De fiecare dată în vacanța mea o foloseam pentru strângerea unor bani care să ne ajute să supraviețuim anul următor. Apoi mama s-a angajat și am reușit să ajungem într-o etapă în care puteam să trăim așa cum era atunci, adica destul de greu.", a mai povestit Teodor Meleșcanu la "40 de întrebări cu Denise Rifai."