Teoria eșarfei, de Maurice Munteanu. Ce spune juratul de la “Bravo, ai stil! Celebrities” despre artificiile vestimentare care pot fi obținute cu ajutorul eșarfei

Un detaliu minor poate face o diferență uriașă în conceperea unui styling perfect, iar o combinație nereușită poate cataloga outfitul ca un adevărat eșec vestimentar.

Moda revine, chiar și în cazul accesoriilor, iar o eșarfă poarte fi un artificiu vestimentar care poate scoate total din anonimat un styling, este de părere Maurice Munteanu, unul dintre jurații de la “Bravo, ai stil! Celebrities”.

Fie că este vorba despre eșarfe mici, mari, bandane, diferite texturi și cromatici, în opinia lui Maurice, acestea pot fi integrate foarte ușor într-o ținută vestimentară, însă trebuie avute în vedere anumite reguli.

“Despre eșarfe putem vorbi ore întregi, însă voi face o mini sinteză de sezon și am să spun că bandanele de inspirație nouăzecistă sunt foarte cool acum, din nou. Ele pot fi combinate cel mai bine cu piese din denim sau cu cămăși clasice. Arată foarte cool chiar și peste un t-shirt, condiția este ca tricoul să nu fie unul mulat sau foarte strâmt pe corp. Mi-au plăcut întotdeauna și o să îmi placă eșarfele din mătase cu imprimeuri florale sau foarte grafice, purtate la baza gâtului; aici, condiția ar fi să nu strângem foarte tare eșarfa, ca să nu obținem un efect <sugrumat>”, spune Maurice Munteanu.

Juratul de la “Bravo, ai stil! Celebrities” punctează faptul că trebuie acordată o atenție sporită atât în cazul proporțiilor, cât și cromaticii, pentru a urmări obiectivul dorit și a nu duce outfitul în zona de kitsch. Acesta menționează și faptul că, în integrarea unei eșarfe este nevoie, totuși, și de cunoștințe solide în styling, mai ales în cazul outfiturilor animal print.

“Îmi plac foarte mult și eșarfele foarte mari, generoase, purtate ca un șal sau înfășurate în jurul trunchiului, ca un drapaj. Sigur că îmi plac foarte mult și mix-urile de printuri, dar aici apare o mică situație în sensul în care trebuie să stăpânim foarte bine cromatica unei ținute pentru că se poate ajunge foarte ușor la un kitsch necontrolat; chiar și pentru un look animal print este nevoie totuși de cunoscutinte stilistice solide astfel încât să se obțină efectul dorit. Nu mi-au plăcut niciodată eșarfele purtate pe cap, dar aici nu mă refer la genul acelora Jackie Kennedy, anii ’50 – ‘60, ci mă refer la eșarfele pe cap, așa cum vedem foarte des la mare; asta nu recomand. Sigur că există foarte multe variațiuni, eșarfa poate fi purtată la jeans, în talie, atârnată pur și simplu de o geantă. Eu am să rămân într-o zona clasică și am să spun că eșarfa arată foarte bine la gât, oferă o doză de nonșalanță unei ținute. Adolescenții pot purta, așa cum se purta în perioada anilor ‘90, în liceu, bandanele înfășurate în jurul mâinii, dar asta este o chestiune care condiționează și care are o chestiune foarte strânsă cu vârsta ”, adaugă Maurice.