Terapia prin ras se face la “Dimineata cu noi”, cel mai fresh matinal, difuzat de luni pana vineri, de la ora 8:00, la Kanal D

Prima ediție a matinalului “Dimineața cu noi” a debutat în forță, iar Busucu, George Tănase, Viviana Sposub și Patrizia Paglieri au făcut atmosfera de neuitat în platoul emisiunii. Dansul, muzica buna, oferita de invitati de exceptie, bucatele delicioase pregatite de Patrizia si, mai ales rasul, au facut din editia de astazi “Dimineata cu noi” una de neuitat. Invitata in prima editie “Dimineata cu noi” a fost si Gabriela Maalouf, expert si terapeut in parenting, care a vorbit despre beneficiile reale ale rasului in organism.

“ Atunci cand radem, se descarca multe endorfine si asta ne face sa ne simtim bine, sa nu mai simtim durere fizica, sa tratam depresia, starile de panica, chiar, si pe cele de anxietate”, a spus invitata insistand si asupra faptului ca iti poti induce starea de bine chiar prefacandu-te ca te simti bine, zambind chiar si atunci cand nu avem o stare de bine. Va fi un efort rasplatit de organismul nostru.

“ Chiar daca doar ne prefacem ca zambim, vom observa ca musculatura fetei noastre se misca la fel si daca zambim fals, si daca zambim cu adevarat, (…) sangele circula in acelasi flux, iar creierul nostru (…) o sa creada ca de fapt suntem fericiti si va oferi o explozie de serotonina, de adrenalina, de endorfine; ne vom simti mult mai bine”.

Si descarcarea emotionala prin plans este de bun augur, doar ca in acest caz trebuie sa avem o masura a ceea ce se intampla cu noi insine.

“ Plansul este un mecanism de eliberare, dar daca plangem in exces si ne inrosim, facem febra, nu este ok. Trebuie sa fim buni observatori, sa vedem ce ne <descarca> pe noi cel mai bine, daca astazi avem nevoie de o portie de plans, o facem, dar nu s-o tinem prea mult intr-o descarcare cu lacrimi, si daca avem nevoie de ras, la fel, sa o facem intr-o doza echilibrata. (…) Oricine poate sa rada si sa se simta bine ”, a mai adaugat terapeutul Gabriela Maalouf in cadrul “Dimineata cu noi”.