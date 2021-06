Teste plătite din propriul buzunar de către medicii și asistentele care refuză vaccinarea. Ministrul Sănătății: ”Avem în gând pacientul”

Vaccinare sau achitarea testelor pentru cadrele medicale și asistenți [Sursa foto: PixaBay] 23:32, iun 19, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, își dorește protejarea pacientului în totalitate de către cadrul medical. Astfel, medicii și asistentele care nu vor dori să se vaccineze vor plăti din fondurile proprii testele pentru depistarea infecției cu Covid-19. Medicul consideră că numai astfel va fi respectat dreptul pacientului de a fi tratat de persoane care nu reprezintă un risc.

Ministrul Sănătății a anunțat, sâmbătă, unele modificări ale ordinului privind infecțiile asociate actului medical.

“ Urmează să modificăm Ordinul pentru infecţiile asociate activităţii medicale, aşa încât să facem mai indezirabilă absenţa vaccinării pentru personalul medical. Şi atunci când vrem să facem lucrul acesta, avem în principal, în gând, pacientul, care şi el are drepturi şi are dreptul de a veni în contact cu un cadru medical, fie că e medic, fie că e asistentă medicală, fie că e infirmieră, care nu îl pune la risc, adică are şanse extrem de reduse de a fi infectat şi asta o obţinem prin vaccinare ”, a declarat Ministrul Sănătății.

Medicii și asistentele care nu se vaccinează trebuie să se testeze periodic

Ministrul Sănătății a mai declarat că nimeni nu este obligat să se vaccineze, dar cadrele medicale și asistenții medicali care nu se vor vaccina, vor suporta plata testelor ce trebuie repetate periodic.

„ La nivelul la care am creionat lucrurile, fără să ajungem la o concluzie finală – personalul medical care nu este vaccinat, probabil că va trebui să se testeze periodic, cu costuri suportate de către persoana care se testează, nu de către management, nu de către Ministerul Sănătăţii, aşa încât pacientul să fie în siguranţă şi din nou să aibă certitudinea că este tratat şi diagnosticat de personal medical care este fie vaccinat, fie testat." a mai adăugat Ioana Mihăilă.

Totodată, Ministrul Sănătații și-a arătat îngrijorarea legată de creșterea numărului de cazuri cu noua tulpină Delta din Marea Britanie și Germania.