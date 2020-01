Săptămâna trecută, Thalida a lansat videoclipul piesei ”Fată, ești oarbă!”, o melodie emoționantă, în care parcă artista îți spune povestea de iubire.

”Muzica și textul sunt scrise de mine, am început o colaborare cu Desanto, dar pe muzică pop, este primul lor proiect de muzică pop”, ne-a spus Thalida, care a precizat că nu are de gând să-ți schimbe genul muzical, deși Desanto este recunoscut pentru producția de melodii din alt gen muzical.

Videoclipul melodiei ”Fată, ești oarbă!” este unul spectaculos, filmările fiind făcute într-un muzeu.

Thalida a fost concurentă în primul sezon de la Puterea Dragostei. A venit în show după o mare dezamăgire în dragoste, sperând să-și găsească alinarea și perechea.

Thalida a mărturisit în emisiune că primul bărbat din viața ei a fost Kamara. Concurenta de la Puterea Dragostei a declarat chiar în emisiune că artistul nu i-ar fi promis vreodată ceva și că știa că în timp ce era cu ea, acesta o înșela. Și totuși, povestea de iubire neîmpărtășită a durut-o enorm pe Thalida, mai ales că după ce a trăit cu el o noapte de iubire, acesta a evitat să o mai întâlnească.

Thalida de la Puterea Dragostei și-a tatuat pe mână prima noapte de dragoste, cea cu Kamara

”Credeam că merit măcar o conversație. Se pare că m-am înșelat, amarnic chiar. Dar ai si tu dreptate, de ce să rupi din timpul tău prețios ca să asculți prostiile un fetițe suferinde? Chiar n-are sens. Un singur lucru te rog, nu mă mai întreba ce fac, cum sunt etc, îmi faci rău. Nu sunt bine deloc, dar voi fi, un gram de milă e ultimul lucru de care am nevoie. În cazul în care te întrebi, deși nu cred, vine și explicația: nici în coșmarurile mele cele mai urâte nu mi-am imaginat că după prima mea experiență din viața mea cu persoana pe care, nu întâmplător, la 21 de ani o aleg pentru asta, nu o s-o mai văd nici 10 minute la față, atât, alte adăugări nu-și mai au rostul. (…) Un singur lucru am să-ți reproșez: dacă știai că e haos în viața ta, trebuia să nu mă lași să intru de la început, nu să mă chinui și pe mine pe lângă tine”, ne povestea Thalida că-i scria lui Kamara. Iar acesta, spune Thalida, îi dădea mesaje în care afirma că este prea ocupat ca să-și mai facă timp pentru ea. Și se întâmpla la aproximativ o lună după ce avusese loc noptea de iubire, adică data de 28.08.2018, așa cum arată tatuajul pe care Thalida l-a făcut pe mână. Thalida de la ”Puterea Dragostei” ne-a povestit că ajunsese să ”cerșească” o scurtă întâlnire cu Kamara, în care doar să vorbească, iar el îi spunea mereu că nu are timp.