Thalida este una dintre fostele concurente de la Puterea Dragostei apropiată a cuplului Bianca și Livian. Tânăra s-a declarat șocată de modul în care s-a despărțit Livian de Bianca, dar și de cât de repede s-a afișat el cu altcineva.

„Ma asteptam la o despartire, insa nu ma asteptam ca el sa se afiseze cu altcineva atat de repede. Sa vad atatea postari zilnice, poze intime, stiri cu ei. E ceva ostentativ. A fost un soc pentru mine cand am vazut poza cu el si noua iubita. Chiar ne intrebam, eu si Bianca, de ce atat de repede?”, a declarat Thalida la Totul despre Puterea dragostei by Cornelia Ionescu.

Thalida crede că Livian pusese la cale o strategie

Pe finalul competiției, tot mai mulți fani ai cuplului au spu că este foarte posibil ca Livian să fi pus la cale o strategie de a crește în ochii publicului prin Bianca. Bianca Comănici era deja cunoscută pentru că luase premiul Puterea Dragostei în primul sezon și avea deja foarte mulți urmăritori.

„Sincer, eu mai am o varianta, el a tot fost in umbra Biancai. Sa fim onesti, ea l-a ridicat. Ca si imagine, ca tot. Lui ii cam place sa fie in centrul atentiei, sa straluceasca. Acum noua iubita este in umbra lui. Este sindromul barbatului care a trait in urma femeii.

Mi se pare ca a gresit strategia, daca e o strategie. Nu stiu ce a vrut el sa faca”, a mai declarat Thalida la Totul despre Puterea dragostei by Cornelia Ionescu.

În plus, despre noua iubită a lui Livian, Thalida spune că a umblat cu mai mulți băieți din casa Puterea Dragostei, ceea ce nu este un lucru tocmai bun.

„Fata asta a tot umblat in cercul asta al nostru. Am vazut-o pe vlogul lui Iancu, era in bratele lui Bobicioiu. Exista si imagini cu Bobicioiu, cand o luat o in brate. Nu stiu cum de Nelson accepta.

A fost la mare cand s-a filmat clipul lui Rafaelo, am inteles ca atunci avea ceva cu el. O aventura. Apoi a mai fost cu inca un baiat din cercul nostru, de la Puterea dragostei, tot o aventura. Livian ar fi cam al patrulea.", a mai spus Thalida în cadrul aceleași emisiuni.