Thalida Trofin a fost una dintre cele mai îndrăgite concurente de la Puterea dragostei în primul sezon. Sinceră și plină de viață, ea a impresionat și prin povestea de iubire dureroasă pe care o trăise înainte de intrarea în show. Bruneta a mărturisit în emisiune că primul ei bărbat și unicul a fost Kamara, însă experiența cu el a fost una extrem de tristă.

Deși Thalida și-a declarat iubirea pentru cântăreț și a vorbit frumos despre cel care a făcut-o ”femeie”, Kamara le-ar fi spus apropiaților că nimic din ce a spus tânăra în emisiune nu este adevărat.

”Kamara a fost singurul meu iubit. Nu a fost chiar o relație. Mi-a zis de la început că nu își asumă. L-am iubit. El știe foarte bine. Noi am rămas prieteni. Am avut în continuare sentimente pentru el, până când am pus stop. A vrut să fie primul bărbat din viața mea. El mi-a dat mie alte semnale la momentul respectiv”, a dezvăluit atunci Thalida, care a mai spus că nu îi înțelege artistului negarea la adresa ei, și nici atitudinea lui, care a fost una dură în presă, imediat ce a făcut declarațiile despre cântăreț.

”Nu înțeleg de ce nu vrea să recunoască relația cu mine. Nu am spus nimic rău de el în emisiune. În plus, în momentul acela, nu era căsătorit, deci nu aveam nici un motiv să ne ascundem. Nu înțeleg de ce neagă. Eu nu am vrut să-l atac, doar am povestit ce am trăit, pentru că a fost primul și singurul bărbat din viața mea. Era un bărbat liber la acel moment, eu l-am iubit și mi se pare foarte urât dacă într-adevăr neagă relația”, a povestit Thalida de la Puterea Dragostei, la vremea respectivă.

De la scandal, situația avea să se schimbe în timp și frumoasa femeie vede, acum, altfel lucrurile. Drept dovadă, Thalida de la Puterea dragostei l-a uitat definitiv pe Kamara. În premieră pentru WOWbiz.ro, cântăreața a vorbit pe marginea acestui subiect, pe care îl consideră închis. ”Am suferit mult, am plâns la nesfârșit, dar durerea trebuie lăsată în urmă. Am depășit acele momente, din fericire, am mers înainte. Mi-am dat seama că el nu a meritat nici măcar o lacrimă de a mea. În momentul acesta, este doar o amintire urâtă și mă bucur că pot fi relaxată când vorbesc despre Kamara. M-am axat pe studiile mele universitare, dar și pe muzică, domeniul sufletului meu. Voi scoate o piesă în curând, scrisă de mine, în care am investit mult emoțional. De aceea, sper din tot sufletul ca oamenilor să le placă. În concluzie, viața merge înainte pentru mine”, a spus cântăreața, zilele trecute, într-un material video pentru WOWbiz.ro.