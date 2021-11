The Card Counter – Între mântuire și răzbunare 08:00, nov 16, 2021

Cel mai nou film al lui Paul Schrader, „The Card Counter”, poate părea un film despre jocurile de noroc la prima vedere, dar este cu adevărat povestea unui om zdrobit de viață și de alegerile pe care le-a făcut, care se încearcă cu disperare să-și ispășească păcatele.

Deși filmul experimental, tehnicile de povestire și temele grele poate nu sunt cele mai potrivite pentru cineaștii amatori, pelicula este printre cele mai bune lucrări ale lui Schrader.

Oscar Isaac se află în rolul principal, jucându-l pe numărătorul titular de cărți, William „Will” Tell. Tell este un fost interogator militar care folosește un truc învățat în închisoare – numărarea cărților – pentru a călători anonim în circuitul de poker.

Pe circuit, Will îl întâlnește pe Cirk, jucat de Tye Sheridan, un tânăr care nu vrea altceva decât să se răzbune pe fostul maior al lui Tell, jucat de Willem Dafoe. Will decide să ia o pauză de la stilul sau de viață pentru a-l ajuta pe Cirk, văzând o șansă de mântuire în redresarea tânărului.

Paul Schrader strălucește atunci când prezintă o imagine adâncă din sufletul unui personaj bântuit de trecutul său, precum în filmele sale clasice ca și „Taxi Driver”.

„The Card Counter” este un exemplu excelent al unei povești marca Schrader. În acest film, Schrader întreabă: „Este posibilă mântuirea?” și răspunde la întrebare combinând lumea pokerului cu mize mari cu dorința lui Tell de a salva pe cineva, punându-l pe Oscar Isaac în poziția de a oferi una dintre cele mai bune performanțe din cariera lui.

Deși fiecare actor din film este remarcabil într-un fel sau altul, nimeni nu îl eclipsează pe Isaac.

În rolul lui William Tell, Isaac întruchipează un jucător de poker suav, un fost interogator militar întemnițat de demonii (și de superiorii) săi, și un om disperat să-și elibereze conștiința.

Tiffany Haddish, întotdeauna excepțională în rolurile sale, o joacă pe La Linda, un manager profesionist de jocuri de noroc și o amică de-a lui Tell. Performanța ei o contrastează perfect pe cea a lui Isaac, iar chimia lor devine mai acerbă pe măsură ce filmul continuă.

Între timp, Dafoe este pe ecran pentru mai puțin de cinci minute, dar reușește să creeze un antagonist demn de ură.

Schrader adoptă o abordare unică în acest film, structurându-l ca pe un joc de poker. Regizorul acționează ca un dealer pentru jocul de poker al filmului, oferind răspunsurile la poveste într-un ritm intenționat lent. Acest ritm creează o anumită tensiune și, în timp ce filmul este lent, există doar câteva momente în care acest lucru se simte. Odată ce toate cărțile sunt pe masă pentru cel de-al treilea act, rezultatul este unul dintre cele mai bune momente pe care filmul le are de oferit.

Schrader și Alexander Dynan, directorul său de fotografie, încadrează bine fiecare scenă și creează un ton de culoare sumbră pentru a completa ritmul lent al filmului. Dintre tot ceea ce apare în film, cele mai bine filmate scene sunt atunci când William Tell se gândește la istoria lui ca interogator militar. Dynan a folosit o lentilă de realitate virtuală ultra-largă, captând o imagine circulară care le permite spectatorilor să vadă fiecare centimetru al închisorii în care Tell a petrecut opt ​​ani.

Schrader spune din nou povestea unui bărbat aflat în căutarea mântuirii din cauza unor acțiuni din trecutul său. Cu un scenariu excelent, o cinematografie superbă și interpretări demne de Oscar din partea lui Isaac și Haddish, „The Card Counter” va avea cu siguranță o sumedenie de nominalizări în acest sezon al premiilor.

