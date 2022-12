Theo Rose a ajuns la perfuzii! Ce s-a întâmplat cu iubita lui Anghel Damian, în primul trimestru de sarcină: „Mi-a fost rău, rău”

In articol:

Theo Rose trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale: este îndrăgostită, iubită și nu de mult a aflat că poartă în pântec un copil.

Artista și Anghel Damian au o relație de mai bine de patru luni, dar asta nu i-a oprit să facă pasul cel mare: în curând vor deveni părinți pentru prima dată.

Theo Rose, stări de rău în sarcină

Vestea le-a adus multă bucurie și împlinire, mai ales că Theo Rose spunea mereu că vrea să aibă o familie mare și să fie o mamă tânără.

Însă, ca în majoritatea cazurilor, o sarcină nu vine la pachet numai cu bucurii, ci și cu problemele pentru viitoarea mămică.

Însărcinată fiind, dacă până acum era non stop activă pe rețelele de socializare, acum cântăreața a lipsit din atenția fanilor mai multe zile la rând, motiv pentru care mulți s-au îngrijorat.

Însă, ea acum a venit cu clarificări despre perioada pe care o traversează și spune că a lipsit de pe rețelele de socializare din cauza problemelor pe care le-a avut.

Iubita lui Anghel Damian se pare că nu are o sarcină ușoară, căci stările de rău au ținut-o la pat, nemâncată și pe perfuzii.

În tot acest timp, vedeta spune că s-a documentat și că aceste probleme ar fi des întâlnite în rândul femeilor însărcinate, motiv pentru care nu-și face griji.

Doar o mare supărare are: aceea că nu se poate hrăni. Deși organismul îi cere mâncare, simptomele specifice sarcinii nu o lasă să se așeze la masă.

Chiar și așa, flămândă, Theo Rose se bucură că acum începe să își revină, să se repună pe picioare și speră că ce a fost mai greu din cele nouă luni de sarcină să fi trecut, bucurându-se de acum încolo liniștită de această perioadă.

„Bună ziua! După o săptămână nu vreți să știți de care, mi-a fost rău, rău, am fost pe perfuzii, amărâtă. După o săptămână am reușit să mă pun pe picioare, am auzit că au mai trecut și altele, că nu se moare. Sper să nu mai revină perioada și să îmi fie bine și să pot și eu să mănânc ca oamenii. Foame îmi e, dar îmi e și greață în același timp”, a anunțat Theo Rose, la Instastory.