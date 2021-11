Theo Rose a ajuns pe mâinile medicilor, după ce s-a vindecat de COVID-19. Ce i s-a întâmplat artistei? "M-a durut în piept"

In articol:

Theo Rose a traversat recent o perioadă destul de complicată. Chiar dacă s-a vindecat de COVID-19, artista pare că încă se confruntă cu mici probleme de sănătate. Tânăra a mers la medic pentru un control amănunțit, după ce a constatat că tușește și are dureri puternice în piept.

Citeste si: Se clatină relația dintre Theo Rose și Alex Leonte? Artista a făcut anunțul: "Ne certăm în fiecare zi"

Theo Rose, din nou pe mâinile medicilor

Theo Rose își tine mereu fanii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața ei. De data aceasta, însă, artista i-a îngrijorat puțin pe cei de acasă, după ce i-a anunțat că a trebuit să viziteze urgent un medic.

Citeste si: A murit. Fiica lui Vadim Tudor a rămas văduvă...- bzi.ro

Solista a mărturisit că după ce s-a vindecat de COVID-19 a început să fie mai atentă la starea ei de sănătate, așa că a mers să-și facă un control serios, din cauza unor dureri în piept: "N-am nimic la plămâni. Am fost să-mi fac o radiografie, că m-am speriat că am tușit ieri de câteva ori și m-a durut în piept. Am zis gata, cancer, ce o fi ăsta. Mi-am făcut o programare și am făcut radiografia și n-am nimic. Sunt puțin inflamați plămânii că am avut COVID recent, evident.", a povestit Theo Rose, pe pagina ei de Instagram.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose, complicații după ce s-a vindecat de COVID-19

Chiar dacă a declarat că a avut o formă ușoară a bolii și nu a fost nevoită să stea în permanență sub supravegherea atentă a medicilor, Theo Rose s-a confruntat cu anumite reacții adverse, după ce s-a

vindecat de COVID-19. Mai exact, fața artistei a avut de suferit, pentru că i-au apărut mai multe erupții:

Citeste si: Theo Rose, dezvăluiri din viața amoroasă! Cine este bărbatul care i-a frânt inima?

E o nenorocire. După ce m-am machiat în draci, m-am pupat la evenimente, m-am luat în brațe și am transpirat cu machiajul pe față, în sfârșit am ajuns la tratament. Mi-a făcut cu creme, cu aparate, cu de toate. Sunt fericită tare, m-am relaxat, nu-mi mai pasă de nimic acum, nici de probleme.", declara Theo Rose la acea vreme, pe rețelele de socializare.