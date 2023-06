Theo Rose a chemat preotul, la scurtă vreme după ce a ajuns cu fiul ei acasă la părinții săi! Ce s-a întâmplat, de fapt

In articol:

Theo Rose a născut primul ei copil în urmă cu câteva zile. Băiețelul ei, Sasha Ioan, aduce bucurie întregii familii, iar artista nu poate decât să se bucure de perioada unică pe care o trăiește acum. Astăzi a ajuns pentru prima dată acasă la părinții ei, acolo unde a fost întâmpinată cu o surpriză de zile mari, un aranjament special pentru ca micuțul să fie primit așa cum se cuvine.

Pentru că artista nu se dă înapoi de la tradiții și obiceiuri, în această zi specială a chemat acasă la părinții ei și preotul, pentru a-i face micuțului slujba de după naștere, dar și cea de primire a numelui.

Întregul moment a fost filmat de unul dintre membrii familiei lui Theo Rose, iar artista a distribuit emoționantul moment pe pagina personală de Instagram, acolo unde le-a oferit admiratorilor ei explicațiile necesare.

„Am făcut slujbă de după naștere și de primire a numelui de copil”, a scris Theo Rose în mediul online.

Cum se simte Theo Rose după ce a devenit mămică pentru prima dată?

Prima zi petrecută acasă alături de fiul ei a fost pentru Theo Rose o adevărată minune. Artista simte abia acum că trăiește cu adevărat, alături de băiețelul ei venit pe lume de doar câteva zile.

Emoționată și foarte entuziasmată, le-a mărturisit admiratorilor ei că este încercată de o serie de senzații unice, pe care nu le-a mai experimentat până acum.

„Mulțumesc încă o dată! Mi ați tot scris, mi-au scris foarte, foarte mulți oameni și vă mulțumesc mult! Știu că mă urmărește multă lume dar nu te aștepți niciodată...toată lumea face copii, pentru toată lumea e o bucurie...Extraordinar!

E o stare așa zici că sunt beată, zici că sunt pe altă planetă, nu-mi revin, nu-mi dau seama că e adevărat. Am ieșit pe balcon, e prima dimineață acasă. A fost o noapte foarte frumoasă, eu mă înțeleg cu copilul ăsta ceva extraordinar nu știu cum să vă explic. Eu treaba asta cu mamele...o iubesc mai mult pe mama, nu știu, e ceva...eu de când am aflat că sunt însărcinată am început să scriu într-un jurnal mă rog, vreau să i-l dau lui Sasha când să fie mai adolescent, cu mintea în mai multe părți așa și am ieșit pe balcon că l-am băgat la somn i-am dat să mănânce și n-am vrut să ratez trebuie să-i povestesc cum a fost pentru mine experiența cu nașterea, când l-am văzut prima dată.”, a povestit Theo pe Instagram.

