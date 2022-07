Theo Rose a dat microfonul pe actorie! Artista a primit primul ei rol într-un serial românesc: "Toată lumea mă ajută să fac față"

In articol:

Theo Rose a cunoscut un succes răsunător în ultimii ani pe piața muzicală din România și a devenit una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Acum, însă, solista le-a pregătit celor care o îndrăgesc o surpriză de proporții.

Într-un interviu recent, pentru libertatea.ro , ea a dezvăluit că în curând își va face debutul în actorie, într-un serial românesc.

Theo Rose: "E primul meu rol de actriță"

Theo Rose a anunțat că va juca într-un serial românesc, alături de actori cunoscuți din țara noastră. Frumoasa artistă a mărturisit că este prima oară când primește un astfel de rol, dar nu este total străină de acest domeniu, căci în trecut a făcut figurație: "Da. E primul meu rol de actriță. Până acum am jucat așa, ca amator-figurație. Sunt fiica mafiotului, sunt avocata mafiei și o figură importantă în serial.

Nu e un rol ușor, singurul meu noroc e că am parte de o echipă foarte mare, toată lumea mă ajută să fac față și cred că există asemănări între personaj și mine. Mă ajută treaba asta pentru că mă mai scapă de niște situații, că ce nu pot da din actorie, dau de la mine, de la ce mi-a dat Dumnezeu.", a declarat Theo Rose, pentru sursa citată.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose, prima impresie despre colegii de platou

Theo Rose a vorbit și despre relația pe care o are cu ceilalți actori pe platourile de filmare, în special cu George Mihăiță, care joacă rolul de interlop în cadrul serialului: "E un actor cu greutate, am avut foarte mari emoții, la primele secvențe am fost foarte emoționată, eu sunt foarte dezinvoltă, mie îmi place să vorbesc, dar dumnealui m-a ajutat să mă relaxez, m-a ajutat cu sugestii, e lângă mine, simt că mă îndrăgește și mă susține și că mă protejează cumva.

E un cadru mișto și am parte de multă susținere aici, toată lumea e alături de mine, toți au experiență în domeniu, cred că sunt singura care nu e actriță. Mai e și Codin Maticiuc, dar el are experiență.", a mai spus Theo Rose, pentru sursa citată.

George Mihăiță [Sursa foto: Instagram]