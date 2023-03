Theo Rose a dat vestea cu zâmbetul pe buze! S-a întâmplat cu două luni înainte de a-și aduce băiețelul pe lume. Toată lumea a felicitat-o: "A trecut repede timpul"

In articol:

Theo Rose, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe de la noi din țară, a încheiat un capitol foarte important al vieții sale cu doar două luni înainte de a-l naște pe fiul său. Artista este fericită și recunoscătoare că a putut duce la bun sfârșit ceea ce și-a propus, iar acum tot ceea ce i-a rămas este să își aștepte bebelușul.

Theo Rose a terminat filmările pentru serial

Theo Rose a sărbătorit ultima zi de filmare pentru sezonul doi al serialului în care joacă ca protagonistă. Tânăra este recunoscătoare că a putut termina cu bine filmările, întrucât sarcina i-a dat mari bătăi de cap.

Vedeta își amintește cum a fost prima zi pe platourile de filmare și poate spune că nu a fost un parcurs prea liniștit. S-au întâmplat foarte multe în tot acest timp, printre care și sarcina, care a făcut-o să treacă prin toate stările. Cântăreața nici nu vrea să se gândească ce se va întâmpla în cel de-al treilea sezon, însă știe cu siguranță că fiul ei va fi lângă ea.

În ultima zi de filmări, Theo Rose a fost surprinsă cu un buchet mare de flori. Actrița a fost felicitată pentru munca și devotamentul de care a dat dovadă, urmând să se reîntoarcă la filmări abia în august.

"Mulțumesc! Am terminat sezonul doi! Dacă primul sezon nu știu cum a trecut, că am fost căpiată, ziua filmam, noaptea cântam, ce putea să se întâmple în sezonul doi, ca să îl întreacă pe primul? Că sezonul trei nu o să mă gândesc, dacă așa funcționează lucrurile e grav. Doamne, începutul de sezon cu începutul de sarcină în același timp, cu grețurile, cu hormonii, nervii pe mine cât casa, m-am aricit, după care m-am liniștit brusc. A trecut repede timpul, sunt în aproape luna a șaptea de sarcină și mai am două luni și nasc. Din august mă întorc la filmări, cu copilul după mine", a mărturisit Theo Rose, pe pagina sa de Instagram.

Theo Rose, ultima zi de filmări pentru sezonul doi al serialului [Sursa foto: Instagram]