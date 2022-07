Theo Rose a făcut-o până la urmă! Ce schimbare majoră și-a făcut cântăreața? Fanii au sărit ca arși atunci când au văzut pozele | EXCLUSIV

In articol:

Theo Rose are o comunitate extrem de unită, iar internauții sunt foarte atenți la tot ceea ce face. Recent, artista și-a schimbat look-ul și a distribuit o fotografie pe Instagram.

Fanii ei au remarcat imediat, iar la scurt timp au apărut și întrebările.

Artista a renunțat la părul lung și frumos pe care fanii îl iubeau, iar noul look a venit cu o tunsoare foarte stylish și feminină. A primit numeroase laude de la fani, dar au existat și internauți care nu au fost tocmai de acord cu decizia cântăreței.

Theo Rose, schimbare radicală de look

Dacă fanii artistei erau obșinuiți cu părul lung și castaniu, recent au avut o surpriză! Theo Rose și-a schimbat look-ul și s-a tuns, renunțând la stilul cu care era obișnuită toată România.

Citeste si: Jorge, întâmplarea care l-a făcut să regrete că a mers în vacanță! Ce i s-a întâmplat artistului la 4 dimineața: „Sculat din morți”

„Mă Theo da de ce te ai tuns mamă?”, i-a scris unul dintre urmăritorii de pe Instagram, la fotografia în care era vizibilă schimbarea de look.

De ce s-a tuns Theo Rose

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu artista și au aflat de ce a luat această decizie. Schimbare de look a artistei se pare că a fost necesară în plan profesional. Dacă inițial nimeni nu se aștepta să o facă, Theo ne-a mărturisit că a fost bucuroasă când a auzit și că este o schimbare bine venită.

„ M-am tuns pentru că am primit un rol într-un serial, iar și producătorii și-au dorit să fie o diferență între mine ca artist și personajul respectiv.

Citeste si: Cum arată soția lui George Buhnici, Lorena, în costum de baie, la 41 de ani- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Ca să îi dau o doză mai feminină, mi-au propus să tund din el, nu foarte mult, jumătate din lungimea lui și am acceptat. A fost binevenită schimbarea pentru că îmi place, chiar mă ajută să fiu mai feminină.

Nu se aștepta nimeni să accept pentru că toți știau cât țin la părul meu și atunci au mers așa la risc. Nu s-au gândit că o să îmi convină schimbarea asta, am acceptat-o deschisă și nu m-a afectat ”, a povestit Theo Rose pentru WOWbiz.ro.

Theo Rose cu noua tunsoare [Sursa foto: Facebook]

Ce spune Theo Rose despre comentariile fanilor

Artista a văzut și ea mesajele de la fotografia de pe Instagram și spune că fanii ei s-au atașat de ea exact așa cum este, cu look-ul ei, însă le va da timp să se obișnuiască cu schimbarea.

„ Oamenii au suferit pentru părul meu fiindcă era un păr frumos și ca lungime și era și un păr sănătos. Ei s-au atașat de mine cu tot cu păr și țineau foarte mult la lungimea părului meu, dar până la urmă eu le dau timp să se obișnuiască cu părul acesta mai scurt ”, a povestit Theo Rose, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Theo Rose se confruntă cu probleme de sănătate! Artista este pe punctul de a claca: „Nu pot să dorm”

În trecut, internauții au mai comentat în mediul online și despre decolteul vedetei, însă artista a fost întotdeauna sinceră cu ei și le-a spus mereu adevărul cu privire la aspectul ei fizic.

„ La poza aia, era vorba despre o rochie pe care am purtat-o la videoclipul respectiv, care avea niște volane la spate și din profil așa volanele alea se vedeau cumva nenatural, ca și cum aș fi fost decupată.

Theo Rose, în timpul filmărilor pentru un videoclip [Sursa foto: Facebook]

Faza e că eu, deși am pus două poze una după alta, dar nu cu gândul să se vadă totuși că nu e nimic editat, eu am pus rafală de poze pe Instagram și cu toate astea am primit un comentariu în care mi s-a spus că m-am editat greșit, că nu am reușit să șterg și volanul ala din rochie.

Părea că mi-am micșorat posteriorul, deși la mine se știe că nu de asta e nevoie”, a explicat Theo Rose, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!