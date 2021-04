Theo Rose a izbucnit în lacrimi! Ce s-a întâmplat cu artista, în Vinerea Mare: „Sunt tristă rău...”

In articol:

Theo Rose este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. În ultimul an, artista a avut parte de un adevărat succes cu piesele pe care le-a lansat. În urmă cu puțin timp, vedeta a postat mai multe videoclipuri la secțiunea de Instastory, unde le-a povestit fanilor despre clipele dificile prin care trece.

Theo Rose a izbucnit în lacrimi de supărare, după ce le-a mărturisit urmăritorilor săi că a fost dezamăgită de mai mulți oameni răi.

„Sunt tristă rău, am încercat să țin post, de patru zile tot încerc, ca să înțelegeți. Vă spun sincer, în tot anul adunat, nu m-am împierdicat de atâția oameni răi, de atâtea răutăți, ca săptămâna asta.

Lupta mea cu mine ca să rămân ok, ca să trec peste toate fară răutăți… nu vreți să știți. Deci e jale, mai încerc, mai am două zile la dispoziție să iert și să trec peste tot. Că eu nu vreau să mă prindă Paștele în starea asta, supărată”, a declarat Theo Rose, cu lacrimi în ochi.

Celebra cântăreață le-a mai transmis urmăritorilor săi că va încerca în continuare să țină post până în ziua de Paște. Ea se pregătește pentru un weekend petrecut alături de iubitul ei și familiile lor, în Bucovina.

Theo Rose și Bogdan de la Ploiești [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose, adevărul despre relația cu Bogdan de la Ploiești

Theo Rose și Bogdan de la Ploiești sun cel mai apreciat duo din momentul actual în domeniul muzicii. Fanii îi aprecciază extrem de mult împreună, motiv pentru care mulți dintre ei speră să îi vadă împreună.

Theo Rose a recunoscut că între cei doi nu a existat niciodată mai mult decât o relație profesională.

„După ce am scos piesa cu Bogdan, copiii de pe TikTok și oamenii care ne apreciau ne-au combinat. Asta pentru că eu și Bogdan, puși la un loc, suntem un combo cumva de energie și muzical chiar. Noi ne înțelegem foarte bine, suntem colegi de studio mai nou, el face parte din echipa noastră. E un băiat foarte talentat și foarte muncitor. A fost foarte amuzant, pentru că și noi când am văzut așa, și noi am alimentat puțin toată ideea asta, că ni s-a părut amuzant, ni s-a părut mișto.

După care ne-a venit ideea că vom mai face încă o piesă, încă un proiect, în care să dăm răspunsul, că trebuie să-i ținem așa...dar asta până când lucrurile au început să se răsfrângă asupra relației mele și asupra lui Alex”, a povestit Theo Rose.