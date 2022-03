Theo Rose a primit semne de la bunica sa care a murit, chiar după înmormântarea ei: „Există o legătură între lumile astea”

In articol:

Theo Rose este foarte actvă în mediul online, pe rețelele de socializare, acolo unde a strâns o comunitate generoasă de fani. În fiecare zi din viața sa, artsita nu ratează nicio ocazie să le mai povestească urmăritorilor săi de pe Instagram câte ceva.

Astfel, nu cu foarte mult timp în urmă, cunoscuta cântăreață a decis să le spună internauților că a avut parte de o experineță paranormală, chiar după înmormântarea bunicii sale.

Așadar, fără ocolișuri, Theo Rose a povestit exact momentul, cu detalii, fiind convinsă că, de fapt, există o legătură strânsă între cele două lumi.

Theo Rose: „Cei de dincolo chiar ne pot trimite niște semne”

Cunoscuta cântăreță are convingerea că persoanele dragi care au trecut în neființă chiar ne pot trimite semne, asta după ce Theo Rose a simțit asta chiar pe pielea sa. Așadar, artista a povestit că întregul moment s-a petrecut chiar după înmormântarea bunicii sale, astfel că după tristul eveniment, familia s-a adunat în casa femeii și toți membrii vorbeau.

La un moment dat, s-au auzit trei bătăi în geam, apoi când au verificat să vadă cine este afară, de fapt, nu era absolut nimeni.

„După ce a fost înmormântarea bunicii mele, după ce am terminat cu pomana și cu masa care se dă după înmormântare, eram toți la ea în bucătărie și stăteam toată familia și vorbeam. La un moment dat a bătut de trei ori în geam și am ieșit în secunda aia eu pe ușă și nu era absolut nimeni, ceea ce m-a făcut să am convingerea că există o legătură între lumile astea. Cei de dincolo chiar ne pot trimite niște semne, ne pot contacta într-un fel sau altul ”, a le-a povestit Tho Rose fanilor ei, pe InstaStory.

Cântăreața, speriată la maxim, după ce a primit un mesaj de amenințare pe internet

Cu ceva timp în urmă, cântăreața a avut parte de sperietura vieții ei, asta după ce a primit un mesaj straniu de la un internaut, pe Instagram. Concret, acesta i-a scris cântăreței că presimte că va face accident auto și va muri.

"Presimt că o să faci accident auto și vei muri în seara asta!", a fost mesajul primit de artistă, din partea internautului.

Theo Rose s-a enervat la culme pe internaut și aflându-se chiar în mașină, artista s-a speriat, însă a încercat să ascundă acest lucru, răspunzându-i acestuia într-un mod ironic caracteristic ei.

"Dacă nu mor, vin după tine, că mi-ai scris chestia asta aici.(...) Și te bat cu coșciugul ăla, din emoticon, îți dau în cap? Doamne, toți nebunii.(...) Să mor, dacă nu mi-a stat inima. Vă dați seama că acum mă duceți cu panică până la Bucovina. Să mă ferească Dumnezeu de astfel de oameni.(...) Deci cu piarta de la mormânt îți dau în cap", a fost replica lui Theo Rose.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]