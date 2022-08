Theo Rose a vorbit despre sarcină! Vestea pe care toți fanii o așteptau: „I-am făcut loc”

In articol:

Theo Rose se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, cântăreața a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la tot pasul. Șatena a avut o relație de cinci ani cu nepotul lui Nea Mărin, Alex Leonte, însă recent, cei doi foști parteneri au anunțat că s-au despărțit oficial, artista începând o relație

cu regizorul Anghel Damian.

Cu toate acestea, Theo Rose a vorbit despre o viitoare sarcină, dezvăluind că este pregătită să devină mămică și nu ar spune ”Nu” unui nou membru în familia sa.

„Când o veni, ce? Eu am tot timpul din lume dacă vine copilul, uite, i-am făcut loc aici îl bag”, a spus Theo Rose.

Theo Rose și-a asumat relația cu Anghel Damian

Vestea că Theo Rose și Alex Leonte s-au despărțit a picat ca un trăsnet pentru toți fanii cuplului. La scurt timp după ce s-au viralizat câteva imagini cu artista, în timp ce se afla la brațul regizorului Anghel Damian, șatena a făcut o serie de declarații, lămurindu-i pe fani despre întreaga situație.

Theo Rose le-a explicat tuturor, prin intermediul unui mesaj pe Instagram că, nu a fost vorba despre infidelitate în relația ei cu Alex Leonte, iar totul a decurs pe cât se poate de natural atunci când a început să formeze un cuplu cu fostul partener de viață al Liei Bugnar, Anghel Damian.

”Reiese că relația mea cu Alex s-a încheiat, respectiv că altcineva a apărut în viața mea, lucruri adevărate, doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine. Doar că noi am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea, eu, mai degrabă, am vrut să se întâmple cu discreție, și să anunț eu la un moment dat că s-a întâmplat asta, ne-am despărțit. Nimeni nu a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Anghel. Noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis”, a declarat Theo Rose, la scurt timp după ce s-a aflat că are o relație cu Anghel Damian.