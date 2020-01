Theo Rose a vorbit în ediția de astăzi de la "Bravo, ai stil! Celebrities" despre iubitul său, cel cu care are o relație de peste trei ani.

Tânărul Alex, cel cu care artista se iubeste de peste trei ani, este nepotul cunoscutului Nea Mărin. Cei doi se potrivesc de minune, iar Theo sustine că pasiunea pentru muzică i-a unit.

Theo Rose este cuplată cu Alex, nepotul lui Nea Marin Barbu. Ce spunea despre el la începutul relației

Theo Rose a povestit într-o emisiune de televiziune cum l-a prezentat pe iubitul ei părinților.



"N-am asteptat o reactie anume de la parintii mei. E frumos, e destept, e bine facut, ce putea sa zica? Mama m-a inteles. Eu am fost mereu cu bun simt si am mers cu Alex acasa. Intr-o seara le-am facut cunostinta pur si simplu. Am avut putine emotii cu tata. Dar i l-am prezentat si tata a spus: 'Eu sunt taica-sau'. Tata imi spune ca el mai vrea sa faca o fata, ca noi ne ducem la casele noastre. Deocamdata nu vreau sa ma marit", a spus Theo Rose, pe numele ei real Theodora Diaconu, într-o emisiune la TV.