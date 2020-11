Theo Rose, declarații cutremurătoare despre momente dificile din viața sa! Cântăreața a apelat la terapie pentru a trece mai ușor peste probleme

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose este una dintre cele mai îndrăgiste concurente de la Bravo, ai Stil! Celebrities!. Pe lângă faptul că este foarte frumoasă, cântăreața reușește să atragă atenția publicului și prin felul ei de a fi. Cu toate acestea, puțini știu faptul că artista a avut parte de momente dificile de-a lungul vieții sale.

Theo Rose, declarații sincere despre problemele din viața ei

Frumoasa șatentă a declarat faptul că trece prin momente grele și că a avut nevoie de terapie pentru a-și rezolva aceste probleme. De asemenea, Theo a mai adăugat faptul că datorită exeprienției de la Bravo, ai Stil! Celebrities! a reușit să treacă peste această perioadă dificilă, ținându-se mai tot timpul ocupată.

“Acum sunt bine, am apelat la terapie. Faptul ca sunt aici, ca sunt foarte ocupata si ca petrecem foarte mult timp la filmari, ma ajuta extrem de mult; este o alta energie, interactionez in permanenta cu alti oameni, te schimbi, te machiezi… Ma tin ocupata cat mai mult si incerc sa fiu optimista!”, spune Theo Rose.

În plus, se pare că omul care a ajutat-o pe Theo să treacă peste perioada aceasta a fost chiar iubitul ei, care i-a fost alături necondiționat.

“Este un om minunat si, cu toate ca nu este mult mai mare decat mine, ma sustine. Avem o relatie extraordinara, am evoluat impreuna. Cand ne-am cunoscut nici eu, nici el nu stiam foarte bine cum sa facem (…) Si mai este si frumos! E greu pentru cel de langa tine sa inteleaga ce se intampla cu tine… M-a sustinut in chestia asta, am apelat la terapie si sunt bine”, continua Theo Rose.