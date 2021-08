Theo Rose, despre problemele de sănătate: „M-am testat de dimineață”. Cum se simte artista

Theo Rose [Sursa foto: Instagram] 17:02, aug 3, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Ziua de astăzi a adus cu ea și probleme de sănătate pentru Theo Rose. Artista s-a confesat pe rețelele de socializare, acolo unde postează regulat și ține legătura cu fanii ei. Ea le-a povestit că va trece printr-o perioadă ceva mai neplăcută, căci din cauza aerului condiționat de la mașină a răcit.

Când s-a trezit de dimineață avea deja primul simptom: durerea în gât. Theo Rose spune că poate să-și dea seama deja că va urma o răceală în toată regula care îi va da mari bătări de cap.

Nu o va afecta doar pe plan personal, ci și pe plan profesional. Ea spune că nu avea nicio problemă să răcească în gât dacă nu ar fi trebuit să susțină numeroase concerte vara aceasta. De asemenea, vedeta a luat în calcul și cele mai subre scenarii. Pentru a se asigura că nu este infectată cu virusul SARS-CoV-2 și că nu-i pune în pericol pe care cu care urmează să intre în contact, Theo Rose s-a testat COVID, iar rezultatul a liniștit-o căci era negativ!

„Deci vara asta aerul condiționat mi-a dat fatală. E nu știu câta dimineață când mă trezesc cu roșu în gât și simt că urmează mare răceală. Mi-e o scârbă de răcela asta de nu mai pot. Că am și de cântat, că altfel știți ce bine stăteam răcită la plajă, nicio treabă nu aveam, nicio problemă. M-am testat, COVID nu e, m-am testat acum, de dimineață”, a povestit Theo Rose pe rețelele de socializare.

Theo Rose, despre problemele cu anxietatea

Vedeta a dezvăluit că în trecut s-a luptat cu o afecțiune destul de problematică: anxietatea. Ea recunoaște că a avut și gânduri negre care au afectat-o atât pe plan spiritual, dar și medical. Totuși, a avut tăria să ceară ajutor și s-a vindecat complet.

„Am avut o perioadă când am avut gânduri mai urâte, adică gândul îți poate influența cu totul starea de sănătate și de spirit. De exemplu, am avut o perioadă în care mă gândeam că o să mi se facă rău și mi se făcea. Chestia asta se numește anxietate. În copilărie am asistat la mai multe chestii. De exemplu, dacă părinții mei se certau, pentru mine era prăpăstios. Aveam impresia că se vor despărți, că o să rămân singură și o să mă abandoneze, deși nu exista nicio șansă ca asta să se întâmple. A trebuit să vorbesc cu un psihoterapeut să mă ajute să-mi dau seama care sunt lucrurile care m-au afectat și în momentul în care am iertat tot ce s-a întâmplat și pe toată lumea, mi-am revenit complet”, a spus Theo Rose la o emisiune de televiziune.